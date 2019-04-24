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Seçim 2019 Sayfası

Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız."

24 Nisan 2019 Çarşamba 12:40
Kılıçdaroğlu: "Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız."
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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:40
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