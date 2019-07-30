Kılıçdaroğlu, Avrupa şampiyonu kardeşleri kabul etti

TBMM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, nisan ayında Moskova'da düzenlenen 2019 Wushu Kung-Fu Avrupa Şampiyonası'nda Genç Bayanlar Tuishou 48 kilogramda Avrupa Şampiyonu olan Edanur Çağlar ile Büyük Erkekler Geleneksel Duilien dalında Avrupa Şampiyonu olan Enes Çağlar'ı kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Mecliste gerçekleşen kabulde başarılarından dolayı sporcu kardeşleri kutladı.

Edanur ve Enes Çağlar'ın büyük başarı gösterdiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çok çalışarak ülkemizin bayrağını dalgalandırdınız, madalyaları Türkiye'ye getirdiniz. Şimdi sizlerden dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Çocukların yatağa aç girmediği, gençlerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alabildiği, spor yapabildiği ve uluslararası başarılar elde ettiği bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Siz de dünya şampiyonluğu için çok çalışın, biz desteğe hazırız."