0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu Avcılar'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığı bir demokratik kazanç olacak" - "Bütün dünyaya şu mesaj verilecektir, 'Türkiye'de, her türlü baskıya rağmen halk, demokrasiden yana tavrını koydu.' Sizlerden demokrasiden yana tavır bekliyorum"

27 Mart 2019 Çarşamba 21:08
Kılıçdaroğlu Avcılar'da

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığı bir demokratik kazanç olacak." dedi.

Avcılar'da düzenlenen mitingde, en büyük isteğinin Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi 17 yıldır aynı hükümetin yönettiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"17 yılda büyük bir başarı elde ettiler ve vatandaşı varlık kuyruğuna soktular, milletin aklıyla alay ettiler. Özelikle AK Partiye oy veren kardeşlerim, 17 yıl omzunuzda taşıdınız, 17 yıl tek başına iktidar oldular, 17 yıl ne istedilerse yaptılar. 17 yıl istedikleri kanunu çıkardılar, saray yaptılar. 17 yılın sonunda saraya oturdular. 17 yıl içinde sizlerden vergi topladılar. 17 yıl içinde 500 milyar dolarlık borç yaptılar. Vatandaş neden, hangi gerekçe ile soğan kuyruğuna girdi. Sandığa giden ve oy kullanacak olan bütün AK Partili kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Artık benim değil, sizin itiraz etmeniz lazım. Söyleyin, '17 yıl sizi taşıdık omuzlarımızda, 17 yılın sonunda bu milleti neden soğan kuyruğuna mahkum ettiniz?' deyin."

Kılıçdaroğlu, 31 Mart seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Partinin alacağı her belediye başkanlığının bir demokratik kazanç olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün dünyaya şu mesaj verilecektir, 'Türkiye'de, her türlü baskıya rağmen halk, demokrasiden yana tavrını koydu.' Sizlerden demokrasiden yana tavır bekliyorum. İnsanımızdan, çocuğumuzdan, işsizden, fakirden, fukaradan, mazlumdan yana tavır bekliyorum. Bunu yaptığımız zaman güçlü Türkiye'yi korumuş oluruz. Baskıdan arınmış, kendi içinde barışık bir Türkiye, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye, hiç kimsenin kimliğinin ve inancının sorgulanmadığı bir Türkiye, huzur içinde 82 milyonun beraber yaşadığı bir Türkiye, en büyük arzum bu zaten. Sizden bunu istiyorum. Beraber, birlikte yapalım diyorum. "

- "Milliyetçilik sıradan bir olay değildir"

CHP'nin altı okundan birinin milliyetçilik olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ne demek milliyetçilik? Bayrağımı severim, vatanımı severim, insanımı severim, vatanımın çakıl taşına canımı veririm, milliyetçilik budur. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatanseverliktir milliyetçilik, insan severliktir milliyetçilik, dünyanın önünde diz çökmemektir milliyetçilik, egemen güçlerin önünde diz çökmemektir milliyetçilik. Silah fabrikasını, aynı konuda üretim yapan dünyanın en büyük 5 fabrikasından birisi olan Sakarya'daki Tank Palet fabrikasının yüzde 49,9'unu 25 yıllığına Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ben buna itiraz ediyorum. Kim milliyetçi, kim vatansever, ben o fabrikanın, o fabrikanın içindeki bilimsel sırların bir başka devlet ordusuna satılmasını içime sindiremiyorum. Ben, istiyorum ki bunu Sayın Devlet Bahçeli de söylesin. Tamam ittifak yaptılar, ittifak yapmak Katar ordusuna boyun eğmeyi gerektirir mi?" diye konuştu.

- "Kapı kapanmıştır, bitmiştir artık"

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın istifa ederek, DSP'den aday olmasına ilişkin, "Düne kadar belediye başkanlığı yapıp, bir dönem belediye başkanlığı yapmayınca, 'Ben şimdi küstüm, başka partiden belediye başkanı olacağım.' demeyi ben içime sindiremiyorum. Hiç bir koltuk ömür boyu kimseye tahsis edilmemiştir. Hepimiz faniyiz ama siz, 'Bu koltuk bana ömür boyu tahsis edilecek vermezsen ben de istifa edip başka partiye gireceğim, kazanırsam tekrar döneceğim.' dersen, kapı kapanmıştır, bitmiştir artık." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:08
  1. avcılar mitingi
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mustafa Cengiz yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi
    1. Mustafa Cengiz yönetiminin idari..
    2. Oktay, Katar Ulusal Müzesi açılışına..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: “AB romantik..
    4. "Afrika veri tabanı oluşturmamız..
    5. "Öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması..
    6. Demba Ba: Ay'a gidilmedi, bu bir kurmaca
    7. Üniversite kampüsünde korkunç olay: 1..
    8. İngiltere Başbakanı May'den istifa..
    9. AP tek kullanımlık plastik ürünleri..
    10. "15 Temmuz, Anadolu topraklarının..
    11. Pencereden atlayan 3 yaşındaki çocuğu..
    12. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal,..
    13. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    14. Kılıçdaroğlu: “Ekrem İmamoğlu..
    15. ABD, Özbek pamuğunu satın alma..
    16. Florida’da öğretmenlerin silahlanması..
    17. Kılıçdaroğlu Avcılar'da
    18. Boeing 737 MAX için bir yazılım..
    19. MHP’li Akçay’dan Kılıçdaroğlu’na..
    20. İngiltere Başbakanı Theresa May,..
    21. "Milli takım, Şenol hocamızla güzel..
    22. Bakan Varank, Güngören esnafını..
    23. Türkiye'den hareket eden Palau..
    24. Nihat Özdemir: "Yeni bir ruh, yeni bir..
    25. Ahmet Ağaoğlu: “Bu sezon ilk sıra..
    26. Bakan Çavuşoğlu o sesi duyunca..
    27. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    28. Çavuşoğlu, Çorlu’da Cumhur İttifakı..
    29. Bayern Münih bombayı patlattı! Tam 80..
    30. Mert Günok: “Milli Takım’da güzel bir..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek