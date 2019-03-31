Kılıçdaroğlu ‘ Ada bebekle ’ fotoğraf çektirdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için geldiği sırada, kendisine, "Kemal, Kemal" diye seslenerek fotoğraf çekilmek isteyen Ada bebeği kırmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokulu 4202 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için geldiği sırada, kendisine, "Kemal, Kemal" diye seslenerek fotoğraf çekilmek isteyen Ada bebeği kırmadı.

Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Arjantin İlkokuluna gelen Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Oyunu kullanmak için 4202 numaralı sandığa gelen Kılıçdaroğlu’na, "Kemal, Kemal" diye seslenen Ada bebeği kırmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu kullandıktan sonra Ada bebekle hatıra fotoğrafı çekildi.

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