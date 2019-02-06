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Kılıçdaroğlu açıkladı! İttifakı DSP istemedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP ile yaptıkları ittifak girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
Kılıçdaroğlu açıkladı! İttifakı DSP istemedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bir grup gazeteciyle sohbetinde DSP ile ittifak konusunda önemli mesajlar verdi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını aktardı. 

Sarıkaya'nın yazısı şöyle:

İttifakı DSP istemedi

1994’te Prof. Dr. Korel Göymen ile Ali Dinçer, 1999’da ise Murat Karayalçın ile Doğan Taşdelen örneklerinden yola çıkarak, oyların bölünmesine yol açıp açmayacağını sorduk.

Yanıtı net oldu:

“Hayır. Çünkü vatandaş bilinçli... Bugün için de öyle bir tablo (1994) yok. Siyaset ikiye ayrılır. Demokrasiden yana olanlar ve tek adam rejiminden yana olanlar. İki ayrı kutup oluştu. Dikta yönetimi ve demokrasi diye. İki ayrı bölge oluştu siyasette. Demokrasiden yana olanlar belli şekilde hareket etmek zorunda.”

DSP’nin de sağlanan ittifakın içinde olmasına dönük bir çağrısının olup olmadığını sorduk.

DSP ile de görüştüklerini bildirdi.

Merkez sağ ile sağlanan ittifakı soldaki partilerin sağlayamamasını nasıl değerlendirdiğini sorduğumuzda da “Emin olun ayrıntıyı bilmiyorum. Yani görüşmeyi yapan da zaten DSP’den bize gelen arkadaşlardı” yanıtını verdi.

Bu durumun aday listelerini yeniden gözden geçirme gibi bir sonucu da yaratmayacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
  1. DSP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu

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  • erdemerdem10 dk önce
    akıllı adamlar seninle ittifak kurar mı?senden kaçanlara kucak açacak sen de baka kalacaksın

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