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Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımına turnuvada başarılar diledi

01 Eylül 2019 Pazar 15:04
Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımını kutladı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan "12DevAdam" etiketiyle paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında karşılaştığı Japonya'yı mağlup eden, grup mücadelesine galibiyetle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyor, turnuvada başarılar diliyorum. Yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:04
  1. CHP
  2. FIBA
  3. kılıçdaroğlu

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