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Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile bağlantılı 325 adaya sahip çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin listelerinden aday gösterilen terör örgütü PKK ile bağlantılı 325 isme sahip çıktı.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:48
Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK ile bağlantılı 325 adaya sahip çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Best FM'de "Ufuk Karcı ile Konuşan Türkiye" programında soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "İttifak olarak büyük İstanbul, İzmir mitingi yapacak mısınız?" sorusu üzerine "Onlara gerek yok. Onların yerine sivil toplum örgütleriyle, alt kırılımlarıyla, muhtarlarla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İddia edildiği gibi sizin bazı belediye meclis üyesi adaylarınızın terör örgütü PKK ile bağlantıları var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

PKK bağlantılı adaylara sahip çıktı

"Bizim belediye meclis üyesi olarak belirlediğimiz adayların tamamı CHP'li. Bizim üyemiz, yıllardır veya yeni gelmiştir. Sadece MHP'den değil AK Parti'den de bize gelen belediye meclis üyesi, belediye başkanı olanlar var. Bunların her birisi savcılıktan temiz kağıdı almışlardır, YSK bunlar aday olup seçilebilir diye 'evet' demiştir. Kardeşim senin istihbarat örgütün yok mu? Peki bunlar PKK'lı ise niye tutuklamadın? Nasıl olup da bunlara temiz kağıdı verdin? Sormayacak mısınız? İftiranın, haksızlığın, insafsızlığın bu boyutu olur mu? Eğer 'Böyle karalama kampanyasından yola çıkarak oy devşirebilir miyiz?' diye düşünüyorlarsa çok özür dilerim ama bu milletin aklı, belleği, neyin ne olduğunu görme gibi bir feraseti var. Mutfakta yangın var, Beyefendi ne ile uğraşıyor? Suçlu ilan ediyor herkesi. Sen hakim misin, savcı mısın?"

 

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:48
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. chp
  4. pkk
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. Cumhuriyet Halk Partisi

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