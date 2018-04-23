Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını kuryeden almış!

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi’ne danışma gereği bile duymadan 15 milletvekilini Meral Akşener’li İyi Parti’ye verdi. 2014’te Cumhurbaşkanı adayını ABD’den gelen Ali Rıza Bozkurt’un suflesiyle ilan eden CHP Lideri, 24 Haziran stratejisinin ilk adımını ‘İP’le attı.

2014 yılında partisinin cumhurbaşkanı adayını Türk kökenli ABD’li Neocon Ali Rıza Bozkurt ile görüştükten sonra açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, hazırlıksız yakalandığı 24 Haziran’a ilişkin kuryesine kavuştu. Kuryesiyle buluşan ve kendisine gelen talimatların ilkini uygulamaya koyan CHP Genel Başkanı, beklenmedik bir hamleyle İYİ Parti’nin (İP) seçimlere katılmasını garantiledi. Kılıçdaroğlu’nun “İstifa edin ve Akşener’in partisine geçin” diye talimat verdiği 15 CHP’li milletvekili, partilerinden istifa ederek İP’e geçti. CHP Lideri böylece İP’in bu şartlarda parti olarak seçime giremeyeceğini öngörerek cuma günü gizli buluştuğu İP Genel Başkanı Meral Akşener’den aldığı talimatı harfiyen uygulamış oldu.

100 BİN İMZADAN KURTARDI

Hülle yöntemiyle İP’in 20 vekile ulaşmasını ve Meclis’te grup kurmasını sağlayan Kılıçdaroğlu bu hareketiyle, Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Akşener’i hem 100 bin imza derdinden kurtardı hem de İP’in 24 Haziran 2018 seçimlerine parti olarak katılmasının önünü açtı. Bir siyasi partinin Meclis’te grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekili tarafından temsil edilmesi gerekiyor. Toplamda 5 milletvekili olan İP, CHP’li 15 vekilin katılımıyla Meclis’te grup oluşturmak için gerekli sayıya ulaştı. Böylece İP; AK Parti, CHP, HDP ve MHP’nin ardından parlamentoda grubu bulunan beşinci parti durumuna geldi. İP’e grup kurduran Kılıçdaroğlu ayrıca, gönderdiği 15 vekilin Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olması için imza vereceğini de ilan etmiş oldu. CHP Lideri’nin desteğiyle ‘100 bin imza’ toplama zahmetinden kurtulan Akşener, 20 vekilin aday göstermesiyle cumhurbaşkanlığı için aday olabilecek.

BİR GÜNDE İP’Lİ OLDULAR

CHP’li 15 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla istifa ederek İP’e geçti. Bu isimler şöyle: Burcu Köksal (Afyonkarahisar), Mustafa Tuncer (Amasya), Nihat Yeşil (Ankara), Hüseyin Yıldız (Aydın), Ahmet Akın (Balıkesir), Mehmet Göker (Burdur), Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa), Erkan Aydın (Bursa), Tufan Köse (Çorum), Okan Gaytancıoğlu (Edirne), Tacettin Bayır (İzmir), Çetin Arık (Kayseri), Fatma Kaplan Hürriyet (Kocaeli), Ömer Fethi Gürer (Niğde) ve Ünal Demirtaş (Zonguldak). CHP’den İP’e geçişlerle birlikte Meclis’teki yeni sandalye dağılımı ise şu şekilde oluştu: AK Parti - 316, CHP - 116, HDP - 48, MHP - 36, İP - 20, Bağımsız - 1.

O İLLER ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

İstifa eden vekillerin çoğunun CHP’nin tek vekil çıkardığı illerden seçilmesi ise dikkat çekti. Sözkonusu milletvekillerinin İP’e geçmesi, bu isimlerin aday listelerindeki sıra ve durumu başta olmak üzere çok sayıda soru işaretini beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu’nun tek milletvekili çıkarabildiği kritik illerde 24 Haziran’da bu isimleri İP’in ilk sırasından seçime sokarak CHP’nin milletvekili çıkarmasını garanti altına aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca dünkü sürpriz istifalar arasında bir isim dikkat çekiyor. Eski CHP’li yeni İP’li Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Kılıçdaroğlu’nun akrabası.

ÖDP, TKP, DSP’YE VEKİL VERECEK MİSİN?

Kılıçdaroğlu, Türk siyaset tarihinde belki de ilk defa bir başka partiye ‘ödünç’ 15 milletvekili vererek İP’e TBMM’de grup kurdurdu. Ancak bu hareket partiyi karıştırdı. Vekil transferi, partililerde şaşkınlıkla karşılandı. Sözkonusu olaydan parti yönetimi dışında, çoğu milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesinin de haberdar olmadığı ortaya çıktı. Vekil transferinin ilanından sonra en dramatik tepkiyi CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner verdi. Twitter’daki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cihaner, “ÖDP, TKP ve DSP için de 20’şer vekil isteriz!” diye meydan okudu. Bir ittifak kararı almayan CHP’de cumhurbaşkanı adayının kim olacağı iyice sorusu herkesin aklındayken, gözler yeniden yarın yapılacak olağanüstü PM toplantısına çevrildi. Kılıçdaroğlu bu toplantı öncesinde ise kendisini ziyaret edecek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.

YSK ONAYLADI

CHP’nin sürpriz İP adımı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girebilecek partileri açıkladı. YSK, 24 Haziran’da yapılacak seçime AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İP, MHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin girebileceğine karar verdi. Ayrıca cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde aday olacakların emeklilik ve ayrılma esasları ile seçim çevreleri ve milletvekili sayısına ilişkin YSK kararlarları da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 24 Haziran’da aday olmak için görevinden ayrılacaklar, emeklilik veya ayrılma dilekçelerini 26 Nisan’a kadar verecek. YSK, seçim çevreleri ve çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden alınan 2017 nüfus bilgilerini kullanacak. Bu arada Ankara’nın 2 olan seçim çevresi de 36 milletvekili çıkaracağı belirlendiği için 3’e, Bursa’nın 1 olan seçim çevresi 20 milletvekili çıkaracağı tespitinin ardından 2’ye çıkarıldı.,

BU ADAMLAR NEREYE BAKIYOR?

CHP, 15 milletvekiline 24 Haziran’daki potansiyel ortağı İYİ Parti’yi kurtarma görevi verdi. Meclis’te İP’e uğurlanan CHP’li vekillerle basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Engin Altay, olayı ‘siyasi değil ama demokratik bir tasarruf’ olarak duyurdu. Ancak, ilgili milletvekillerinin basın toplantısı sırasında fotoğraf karelerine ve görüntülere yansıyan yüz ifadeleri gönderildikleri belirsiz yolculuğa ilişkin taşıdıkları endişeyi adeta özetledi.

TALİMATI ALDI

2010 yılında Deniz Baykal’a yönelik kaset kumpasıyla CHP’ye genel başkan olan ve koltuğa oturduğu günden beri sandıkta 8 kez yenilgi yaşamasına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, 10 Ağustos 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi 24 Haziran 2018 için de sufleyi tam zamanında aldı. 4 yıl önce ABD’den gelen ‘önemli bir misafiri’ ağırlayan CHP Lideri, okyanus ötesinden aldığı talimatın ardından “Cumhurbaşkanlığı için çatı adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu” demişti. Türkiye kökenli Neoconların simge isimlerinden Ali Rıza Bozkurt’un kurye görevi ifa ettiği süreç, 10 Ağustos’ta hem CHP hem de İhsanoğlu için kabusa dönüşmüştü. 2018’e gelindiğinde, 24 Haziran için henüz aday açıklamayan ve Parti Meclisi’nin kararını işaret ederek zaman kazanmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun tıpkı 2014’teki gibi ‘kurye beklediği’ konuşuluyor. Cuma günü İP Genel Başkanı Meral Akşener’le gizli bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun dünkü sürpriz vekil transferi, CHP Lideri’nin ‘kuryeyle çoktan buluştuğu’ yorumlarına neden oldu.

Yenişafak