Kılıçdaroğlu CHP'nin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı

CHP, Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı.

İşte açıklanan seçim bildirgesi

1 - Halka saygılı kentler. Herkese saygılı davranacağız. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacaklar.

2 - Hakça paylaşan kentler. Rant her kentte vardır. Rantı hakça bölüşüldüğünde sorun yoktur. Rantı yandaşa aktarırsanız orada sorun vardır.

3 - Hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler. Harcadığımız her kuruşun hesabını belde halkına vermek bizim namus borcumuzdur.

4 - Yoksulluğu yenen kentler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kentler. 1 ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücret 2020 lira değil, 2200 liradır.

5 - Üreten ve istihdam yaratan kentler. Bir kent üretmeli her alanda üretmeli.

6 - Yenilikçi ve akıllı kentler. Yani yaşanabilir kentler. Teknolojinin insana hizmet ettiği kentler. Bizim sözümüz söz bütün İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getireceğiz.

7 - Ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceğiz.

8 - Nefes alan kentler.

9 - Sosyal adaleti sağlayan kentler. Engelliler için yaşanabilir kentler.

10 - Kültür ve sanatı geliştiren kentler.

11 - Doğa dostu yeşil kentler.

12 - Son olarak, tüm yurttaşlarımız beraber bir kentte mutlu yaşamak istiyoruz. Biz size bu sözü veriyoruz.