Kılıçdaroğlu CHP'nin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı.10 Şubat 2019 Pazar 13:20
CHP, Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 12 maddelik seçim bildirgesini açıkladı.
İşte açıklanan seçim bildirgesi
1 - Halka saygılı kentler. Herkese saygılı davranacağız. Belediye başkanlarımız toplumun bütün değerlerine saygılı olacaklar.
2 - Hakça paylaşan kentler. Rant her kentte vardır. Rantı hakça bölüşüldüğünde sorun yoktur. Rantı yandaşa aktarırsanız orada sorun vardır.
3 - Hesap veren ve şeffaf yönetilen kentler. Harcadığımız her kuruşun hesabını belde halkına vermek bizim namus borcumuzdur.
4 - Yoksulluğu yenen kentler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği kentler. 1 ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerde asgari ücret 2020 lira değil, 2200 liradır.
5 - Üreten ve istihdam yaratan kentler. Bir kent üretmeli her alanda üretmeli.
6 - Yenilikçi ve akıllı kentler. Yani yaşanabilir kentler. Teknolojinin insana hizmet ettiği kentler. Bizim sözümüz söz bütün İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getireceğiz.
7 - Ulaşım ve altyapı sorunlarını çözeceğiz.
8 - Nefes alan kentler.
9 - Sosyal adaleti sağlayan kentler. Engelliler için yaşanabilir kentler.
10 - Kültür ve sanatı geliştiren kentler.
11 - Doğa dostu yeşil kentler.
12 - Son olarak, tüm yurttaşlarımız beraber bir kentte mutlu yaşamak istiyoruz. Biz size bu sözü veriyoruz.
YORUM YAZ