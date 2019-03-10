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Kılıçdağorlu’na kızdı, meyve-sebze satmaya başladı

Batman’ın Sason ilçesinde 20 yılık pastahane işletmecisi olan Manço Avcı, pastanesinin büyük bir bölümünü manava çevirerek sebze ve meyveleri hal fiyatından satışa sundu.

10 Mart 2019 Pazar 14:06
Kılıçdağorlu’na kızdı, meyve-sebze satmaya başladı

Batman’ın Sason ilçesinde sebze ve meyvelerin yüksek fiyattan satılmasına ve siyasete alet edilmesine tepki gösteren 20 yılık pastahane işletmecisi Manço Avcı, pastanesinin büyük bir bölümünü manava çevirerek sebze ve meyveleri hal fiyatından satışa sundu.

 

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte yükselen sebze ve meyve fiyatlarının her geçen gün bilinçli olarak artırıldığını belirten pastahane işletmecisi 37 yaşındaki Manço Avcı, krizi fırsata çevirmeye çalışanların olduğunu söyledi. Avcı, "Geçen yıl Ağustos ayında ülkemiz ile Amerika arasında yaşanan krizi fırsata çevirmeye çalışanlar, başta sebze meyve fiyatları olmak üzere birçok üründe fahiş zamlar yaptı. Çiftçiden 2 liraya alınan bir ürün vatandaşa 8 liradan satışa sunuluyor. Bu haksız kazançtır. Toplum olarak bizlerde bir şeyler yapabileceğimizi göstermek ve vatandaşlarımızın ucuz sebze ve meyveye erişebilmesi için pastanemin büyük bir bölümünü manava çevirdim. Sebze ve meyve fiyatlarının artırılması artık hedefinden sapmaya başlamış ve hatta hükümet karşıtı olan siyasi partilerin seçim propagandası olarak sebze ve meyveleri kullanmaya başladığını görüyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde ilçede partisinin yaptığı seçim mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının büyük bir bölümünü soğan ve patates fiyatları üzerinde yapması beni bu kararı almaya itti. Arada ezilen vatandaş oluyor. Fiyatlar normale düşerse ben de pastanemde sadece pasta ürünlerini satmaya devam edeceğim" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 14:06
  1. Batman
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