Kılıç Köyü hizmet bekliyor

Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Kılıç Köyü halkı, köy yollarının yapılmasını ve köyün en büyük sorunu olan kanalizasyonun sorunun çözüme kavuşmasını istiyor.

Cımık bölgesinin yıllardır ihmal edildiğini belirten köy sakinleri, birçok aracın Kılıç Köyü’nün içinden geçerek 3 köye daha gidildiğini ve yolların bozuk olmasından dolayı araçların sürekli çamura saplandığını söyledi. Köyde alt yapı ve yolların yapılmamasından dolayı çamur içinde bir hayat sürdürdüklerini ifade eden köylüler, özellikle kış aylarında çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını savundu. Köydeki sorunun çözümü konusunda yetkililerden destek beklediklerini ifade eden köy sakinleri, yetkililere seslenerek bu sorunun bir an önce çözüme kavuşması için gereğinin yapılmasını istedi. Seçimden seçime gelen ve taahhütlerini yerine getirmeyen siyasileri göreve çağırdı.

Muhtar Mahmut Erdinç, Cımık bölgesinin hizmet noktasında yıllardır ihmal edildiğini belirterek, Kılıç köyünün içinden 3 köye daha gidildiğini ve yolların bozuk olmasından dolayı araçların sürekli çamura saplandığını söyledi. Kılıç Köyü sakinlerinden Hamza Erdinç, "Bizim köyün halini görüyorsunuz. Zaten kaç senedir kanalizasyon yapılacak deniliyor ama hala yapılmadı. Yer belirlendi fakat üç dört senedir bekliyoruz hala yapılmıyor. 3 mezramızın yolu bizim köyün içenden geçiyor. Geçiyor ama arabalar sürekli yolda çamura saplanıyor. Bizler de işimizi gücümüzü bırakıp sürekli arabaları yoldan çıkartıyoruz. Öğrenci servisleri geliyor çamura saplanıyor. Durumumuz ortada. Köyümüzün yolu sıkıntılı. Altyapımız zaten yok. Köyün durumu içler acısı. Öğrenci servisleri geçtikleri zaman çamura saplandıklarında ancak traktör ile çekip çıkartıyoruz. Ya da kendi gücümüzle arabaları çıkartıyoruz.

Bizler Kılıç Köyü sakinleri olarak, köyün altyapı ve kanalizasyon sorunlarının artık çözüme kavuşmasını istiyoruz.Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı köyümüzde yıllardır bu sorunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Köyümüzün bu problemlerinin çözümü için neden herhangi bir adım atılmıyor anlamıyoruz. Bizler Kılıç Köyü sakinleri olarak, sorunlarımızı defalarca yetkilere söyledik fakat herhangi bir sonuç alamadık. Her seferinde üvey evlat muamelesi yaşadık. Bu durum bizi üzüyor. Yetkililerin bir an önce halimizi görmesini ve bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi. Kılıç Köyü sakinlerinden Ömer Deniz, “Kılıç Köyü sakinleri olarak kışın çamur içinde sıkıntılarla boğuşmak bizi gerçekten üzüyor. 3 mezranın yolu bizim köyün içinden geçtiği için çok kullanılan bir yol. Mezrada düğünü olan, cenazesi olan veya öğrenci servisi olan, her gün bu rezilliği çekmek zorunda kalıyor. Yetkililerin bizim sesimizi duyup sorunlarımıza bir çözüm bulmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. 60 haneli Kılıç Köyünde muhtarlık yapan Mahmut Erdinç, seçimden seçime gelen ve taahhütlerini yerine getirmeyen siyasileri göreve çağırdı. Cımık bölgesinin hizmet noktasında yıllardır ihmal edildiğini belirten Muhtar Mahmut Erdinç, Kılıç köyünün içinden 3 köye daha gidildiğini ve yolların bozuk olmasından dolayı araçların sürekli çamura saplandığını söyledi. Muhtar Mahmut Erdinç, “Şimdi bizim köy hali perişandır. Çamurun içindeyiz. Şimdi biz bütün kurumlara başvurduk. Biz sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Köyde kanalizasyon yok. Köyün yolları çok kötü. Tüm köy halkı olarak her kış çamurun içinde kalıyoruz. Zaten arabalar çıkmıyor. 3 mezramız çamurun içinde. Yetkililer diyor, bu sene, öbür sene, diğer sene böyle devam edip gidiyor. Yetkililerden ricamızdır. Lütfen gelip köyümüzün sorunlarını beraber çözelim" diye konuştu.