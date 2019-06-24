0553 313 94 23

Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan’ı temsil edecek

Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan’ı Yunus Emre Kılıç ile Muhammed Budak, temsil edecek.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan’ı temsil edecek

Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan’ı Yunus Emre Kılıç ile Muhammed Budak, temsil edecek.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, Kars’ta yapılan Erkek Din Görevlileri Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışmasına Erzincan’ı temsilen katılan, Binali Yıldırım Üniversitesi Camii İmam-Hatibi Yunus Emre Kılıç birinci oldu. Yine 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Gümüşhane’de yapılan Erkek Din Görevlileri Hafızlık Bölge Yarışmasına Erzincan’ı temsilen katılan, Recep Demir Erkek Kur’an Kursu Öğreticisi Muhammed Budak, birinci oldu.


Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Bölge Yarışmasında birinci olan Yunus Emre Kılıç, İzmir’de yapılacak olan Türkiye Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Final Yarışmasında, Hafızlık Bölge Yarışmasında birinci olan Muhammed Budak’ta Kütahya’da yapılacak olan Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan’ı temsil edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SANKO Park’tan hediye kampanyası
    1. SANKO Park’tan hediye kampanyası
    2. Genç polis memuruna son tören
    3. Erzincan Ülkü Ocaklarından "Her..
    4. Pamuk tarlasına bırakılan sudan içen..
    5. Kumluca’da ilk defa evde kimlik..
    6. Binali Yıldırım, sandık başında..
    7. Bodrum’da plajda şortunu çıkaran..
    8. İran'ın kuzeybatısında çatışma! 1 ölü..
    9. Makineye kolunu kaptırdı
    10. İŞKUR, sosyal çalışma programını..
    11. Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık..
    12. Başsavcı Balık’tan Vali Akbıyık’a veda..
    13. Kazada hayatını kaybeden 3 kişi son..
    14. Başkan Böcek Alanya’da sorunları..
    15. Avrupa şampiyonu güreşçilere coşkulu..
    16. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    17. LGS 2019 tercihleri ne zaman yapılacak?
    18. Bakan Soylu: "Düzensiz ve kaçak..
    19. Ergene Belediyesi 132 çocuğu sünnet..
    20. Hayrabolu’da 25 dönümlük ekili alan..
    21. Çorlu Belediyesi asfaltlama..
    22. Tarla yangını ilçeyi seferber etti
    23. AK Parti’li Yavuz’dan İstanbul..
    24. Sanatsal Mücevherler Zamanını Aşan..
    25. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    26. İran'dan AB ülkelerine nükleer..
    27. Motorine zam geliyor!
    28. Avrupa Adalet Divanı: “Polonya, AB..
    29. Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan..
    30. Ekspertiz ve galerici operasyonunda..
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı