Kiler GYO’dan referans atağı

Hükümetimizin ve sağlık bakanlığının sergilediği özverili, üstün çalışma gayreti ve erken alınan tedbirler neticesinde sağlanan başarı ile Türkiye, dünya çapında “salgın sürecinin en iyi yönetildiği ülke” konumuna ulaştı. Aynı şekilde ekonomi yönetimimiz de gerek salgın döneminde ekonominin tamamen durmasını engellemek ve gerekse salgın sonrası ekonominin çarklarının hızla dönmesini sağlayacak bir dizi kararı aralıksız biçimde devreye aldı. Yürütülen bu denli başarılı çalışmalar için başta Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve tüm sağlık çalışanlarına, Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kamu bankalarının açıkladığı kredi destek paketi konut sektörünü ciddi anlamda hareketlendirdi. Paket ile açıklanan aylık 0,64 vade farkı, 12 ay ödemesiz dönem ve yüzde 10 peşinat avantajı ile, bu zamana kadar konut alma fırsatını elde edememiş hatta hayal bile edememiş birçok vatandaşımız ev sahibi oldu.

Kampanyaya 4 projemizle katıldık

“Kampanya dönemine “Referans” markalı 4 projemiz olan Referans Kartal Towers, Referans Kartal Kordonboyu, Referans Bahçeşehir ve Referans Başakşehir Vadi ile katıldık. Referans Kartal Tower’da Nisan 2020’de yaşam başlamış olup, hemen teslim hemen tapu avantajı ile kalan sınırlı sayıda daire satışlarımız devam etmektedir. İnşaatları hızla devam eden Referans Kartal Kordonboyu projemizin Ağustos 2020’de, Referans Bahçeşehir projemizin 2021 yılı içinde, Referans Başakşehir Vadi projemizin ise bu yıl sonunda sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır. Kendi projelerimiz haricinde Beylikdüzü’nde Marmara Evleri 4 ve Prestij 5 Konakları projelerinde de kampanyalı satışlar başarılı biçimde devam etmektedir.’’