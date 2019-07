Kileci’den 15 Temmuz mesajı

Güneydoğu Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güneydoğu Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Hain darbe girişiminin yıldönümünde, özgürlük uğruna şehadete erişen canlarımızı rahmetle anıyor, milli birliğimizi pekiştiren bugünlerin bizi daha da kenetlemesini temenni ediyorum” dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kileci mesajında, “Türk milleti tarihinin hiçbir döneminde bedel ödemeden bir kazanım elde etmemiştir. Zaten bedel ödemeden elde edilen kazanımın bir diğer adı sömürüdür. Tüm hak edişleri bir destana, bir mücadeleye dayalı olan milletimizin mücadele biçimi ise çoğu zaman canlar vererek olmuştur. 15 Temmuz 2016 günü de askeri müdahaleden arınmış bir siyasal hayatı hak edişin günüydü. Üzülerek söylüyoruz ki bu kazanım da canlarla ödendi. Tarihler 15 Temmuz’u gösterdiğinde devletin içerisinde sinsice yuvalanan; motivasyonunu dinden alan ve dini, insanları manipüle etme aracı olarak kullanan bir cunta grubu, demokratik iradeyi silahlarla susturarak yönetimi ele geçirmeye çalıştı. Geçmişinde on yılda bir darbelere muhatap olmuş milletin taze hafızası, bu kalkışmaya daha en başında müdahale etmesi gerektiğini biliyordu ve bir an dahi tereddüt etmeden sokaklara dökülüp, namluların ucuna alnını dayayan kalabalıklar saatler içinde çığ gibi büyüdü. Darbe girişimi tam anlamıyla bir halk gücü tarafından bastırıldı. Bu direniş ruhu gösterdi ki; Çanakkale Conkbayırı’nda Gazi Mustafa Kemal’in emrinde canını ortaya koyan, Kafkasların Sarıkamış’ında cephanelik taşırken donan,Güney’de Fransız’a Ege’de Yunan’a kafa tutan bu millet hiç değişmemişti. Elde edilen halk zaferinin, mücadele ruhumuzu tazelerken tüm siyasileri bir araya getirdiğine şahit olduk. İşte Türkiye’nin ihtiyacı, birçok gelişim ve ilerlemeyi beraberinde getirecek olan bu birlik beraberlik ruhudur. Türkiye tüm renkleri ile bir ortak akıl oluşturabildiği takdirde potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabilecek ve hepimizin arzuladığı daha huzurlu ve müreffeh bir ülke olacaktır.” şeklinde konuştu. Böyle bir günün bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunan Kileci; “Bu mesaj vesilesiyle her zorluktan daha güçlü çıkan milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyor, özgürlük uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.