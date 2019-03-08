Kılçdaroğlu tabldottan yemek yedi, karanfil hediye etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne’de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne’de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kadın işçilerle birlikte tabldottan öğle yemeği yedi ve kadınlara karanfil hediye etti.

Kılıçdaroğlu, fabrika ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara’ya gitmek üzere Çorlu Havalimanına hareket etti.