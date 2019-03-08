0553 313 94 23

Kılçdaroğlu tabldottan yemek yedi, karanfil hediye etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne’de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti.

08 Mart 2019 Cuma 14:51
Kılçdaroğlu tabldottan yemek yedi, karanfil hediye etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne’de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti.


CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne’de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kadın işçilerle birlikte tabldottan öğle yemeği yedi ve kadınlara karanfil hediye etti.


Kılıçdaroğlu, fabrika ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara’ya gitmek üzere Çorlu Havalimanına hareket etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti
    1. Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi..
    2. Kadın futbol antrenörünün hedefi..
    3. Görme engelli milli satranççı son..
    4. Şehit Aybüke öğretmeni unutmadılar
    5. Mısır’da idam edilen 9 kişi için..
    6. Mustafa Bıyık projelerini tanıttı
    7. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde anlamlı..
    8. OKÜ'de "Kadınlar Günü" etkinliği
    9. Başkan Zihni Şahin’den kadınlara..
    10. Edremit Belediye Meclisi’nde veda..
    11. Çukurca’ya kitap ve kalem figürlü..
    12. ABD'den BM Güvenlik Konseyine İran..
    13. Bitlisli kadınlar hem eğlendi hem de..
    14. Gediz Belediyesi’nden ’Merhaba Bebek’..
    15. Otomobilden atlayan kadın hastanede..
    16. Mesrob Mutafyan ne zaman ve nereye..
    17. "Cesaretiyle tarih yazan kadınlarımız..
    18. Sivrihisar’da Regaib Kandili kutlandı
    19. Libyalı iş adamının İstanbul’a partiye..
    20. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif..
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Rusya ilk satışını yaptı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!