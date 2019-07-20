Kılavuzsuz adım atmayın

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih yapma planları da somutlaşmaya başladı. Uzmanlar, sürenin dolmasına bir hafta kala ÖSYM’nin internet sitesinden yayımlandığı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkate almadan adım atılmamasını öneriyor.

Üniversite adaylarına ön bilgi vermek amacıyla ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu birçok soruya cevap veriyor. ÖSYM’nin yayımladığı 2019 YKS tercih kılavuzunda Tablo - 3’te ve Tablo - 4’te üniversitelerin ve bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamalarına yer veriliyor. Adayların tercih listesi taslaklarında bu tabloları dikkate almaları öneriliyor.

Eğitim uzmanları, adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre hareket ettikleri takdirde büyük sürprizlerle karşılaşmayacaklarını söylüyor. Tercihler, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Tercih dönemi süresince adayların dikkat etmeleri gereken konularla ilgili uzmanların diğer uyarıları ise şöyle:

-Tercih yapmadan önce kılavuzu dikkatle inceleyin ve tercihlerinizi kılavuzdaki bilgilere göre yapın.

-ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tamamlanacak tercih işlemleri için kılavuzdaki “Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü”nü mutlaka okuyun.

-Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihlerin işleme alınacağını unutmayın.

-Kendinize özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifrenizi kimseyle paylaşmayın.

Tercih robotu kolaylığı

Aday öğrenciler, YÖK Atlas Tercih Robotu Sistemi üzerinden, geçtiğimiz yılların taban puanlarını görüntüleyebiliyor. YKS Tercih Robotu, birçok öğrencinin bölüm tercihlerinde önemli bir yer tutacak. Türkçe Matematik, Sözel ve Sayısal alanlardan girdikleri YKS sonrası elde ettikleri sonuçlara göre belirli bir puana sahip olan öğrenciler, buna göre tercih kılavuzu içerisinde yer alan bölümlerden birisini tercih edebilecek. YÖK’ün yayımladığı Atlas Tercih Robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor. Siteme girerek yararlanmak isteyenler şu sonuçları görebiliyor: Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, “Puan Türü Seçin” alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Nasıl ulaşılacak?

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden dünden itibaren kullanıma sunulan ‘Meslek Atlası’ sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor. ‘Meslek Atlası’ modülünde, ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ile ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor. ‘Meslek Atlası’nda her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

İki yeni modül eklendi

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen “Meslek Atlası” ve “Tercih Atlası” olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta “dijital kariyer rehberliği” hizmeti sunulmaya başlandı.