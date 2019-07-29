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KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı

KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, Suriye'nin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yaptı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:29
KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı

CİDDE (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, KİK Genel Sekreteri Abdullatif ez-Zeyyani, yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib ve Hama bölgelerindeki kötüleşen insani durum karşısındaki endişesini ifade etti.

Zeyyani, ülkenin kuzeybatısındaki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve insani yardımların bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yaptı.

KİK Genel Sekreteri ayrıca uluslararası toplumdan, Suriye'deki duruma ilişkin alınan uluslararası meşruiyet kararlarının tamamının uygulanmasının hızlandırılması ve barışçıl bir çözüme ulaşılması için çalışmaların yoğunlaştırılmasını istedi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne geçen hafta başından bu yana gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 123'ü aştı.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:29
  1. ateşkes
  2. Gerginliği Azaltma Bölgesi
  3. KİK

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