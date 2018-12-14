KİK Yemen müzakerelerinin sonuçlarından memnun

RİYAD (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu, sonuçların Yemen'in yeniden inşası, barış ve istikrarın tesisi için önemli bir adım olduğunu bildirdi.

KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'teki Yemen görüşmelerinin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu belirterek, bunun Yemen'in yeniden inşası, barış ve istikrarın tesisi için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in müzakerelerin gerçekleşmesi için sarf ettiği çabaları takdir eden Zeyani, ayrıca Yemen hükümeti ve Arap koalisyonun da bu konudaki çabalarından övgüyle bahsetti.

Öte yandan Suudi Arabistan, İsveç'teki görüşmelerin sonucundan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan ve Dışişleri Bakanlığından bir kaynağa dayandırılan haberde, İsveç'teki görüşmelerde anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, Yemen'de siyasi çözüme bağlı kalınması vurgusu yapıldı.

Hudeyde limanının teslim edilmesinin, Yemen halkının yaşadığı sıkıntıların dinmesine ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına yardımcı olacak önemli bir adım olduğu kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda 6 Aralık'ta BM gözetiminde başlayan Yemen konulu istişare toplantıları dün sona ermişti.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün toplantıların ardından yaptığı açıklamada Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridorun" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, gelecek ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.