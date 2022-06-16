Kiğılı'ya mahalle baskısı! Kadın çalışanlara yönelik giyim uyarısı için özür dilediler

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Erkek giyim markası Kiğılı, kadın çalışanlarına "kılık-kıyafet" seçimine ilişkin bir yazı gönderdi.

Abdullah Kiğılı'nın sahibi olduğu erkek giyim markası Kiğılı'dan kadın personele gönderilen mailde, şu uyarı yapıldı:

Değerli çalışma arkadaşlarımız,

Artan hava sıcaklıkları ile birlikte kılık-kıyafet prosedürünü tekrardan hatırlatmak istedik.

Aksesuar, saç bakımı, dekolte, etek boyu ile ilgili kurallar, kılık-kıyafet prosedürümüzde açıkça belirtilmiştir.

Mavi yaka çalışma arkadaşlarımız ile birlikte çalıştığımız için, özellikle dekolte, etek boyları konusunda aşırıya kaçılmaması ve basen dikkat çekmeyecek şekilde giyinilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla

Kiğılı yönetimi, İnsan Kaynakları ve KYS Direktörlüğü imzalı yazının hedef alınmasından sonra geri adım attı. Mağazanın CEO'su Sena Suerdem imzalı bir özür açıklaması yayınlandı.

'Her türlü önlemi aldık'

Açıklamada, uyarı için, "Haddi aşan ifadeler" sözleri kullanıldı:

Her şirkette olduğu gibi şirketimizde de uygulanan kılık kıyafet prosedürünün mevsim değişikliği ile birlikte tekrar hatırlatıldığı iç iletişim duyurumuzun, maalesef kurum kültürümüzle bağdaşmayan ifadeler içerdiğini gördük. Olaydan haberdar olur olmaz haddini aşan bu ifadelerden ötürü, öncelikle tüm çalışanlarımızdan özür diledik. Bu vesile ile bir kez daha Kiğılı ailesinin tüm çalışanlarından, müşterilerimizden ve iş ortaklarımızdan özür dileriz. Bu metnin kesinlikle Kiğılı ve üzerine kurulu değerleri yansıtmadığının bir kere daha altını çizmek isteriz.

Açıklama şöyle devam etti:

Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi ivedilikle aldığımızı bilmenizi isteriz. Kiğılı Ailesi olarak böyle bir konu ile gündemde olmaktan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, tüm kamuoyundan tekrar özür dileriz.