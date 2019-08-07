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KİGGEM’den kadınlara iş eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM), ağustos ayı içerisinde, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile iş arama sürecindeki kadınlara yönelik “İşimi Nasıl Bulurum?” eğitimi ve“Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi" eğitimi düzenleyecek.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
KİGGEM’den kadınlara iş eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM), ağustos ayı içerisinde, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile iş arama sürecindeki kadınlara yönelik “İşimi Nasıl Bulurum?” eğitimi ve“Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi" eğitimi düzenleyecek.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı KİGGEM, Antalya’da ekonomik faaliyette bulunan ya da bulunmak isteyen kadınların iş yetkinliklerinin artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. KİGGEM, iş arayan kadınlara, iş arama süreçlerini profesyonel bir bakış açısıyla yapılandırmaları ve istihdam sonrası verimli, uzun süreli çalışan olmaları konusunda yol göstererek ekonomik açıdan güçlenmelerine yardımcı oluyor.


KİGGEM bu kapsamda, ağustos ayı içerisinde, Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile iş arama sürecindeki kadınlara yönelik “İşimi Nasıl Bulurum” eğitimi ve“Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi “ eğitimi düzenleyecek.


İş arayanlara profesyonel destek


“İşimi Nasıl Bulurum”Eğitimi ile iş arama sürecinde bulunan kadınlara iş arama kanalları, profesyonel öz geçmiş oluşturma, etkili mülakat teknikleri gibi birçok konuda kritik bilgiler verilerek işe girmelerinde yarar sağlayacak yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olunacak. Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi eğitimi ile de iş hayatında bulunan kadınları işe uyum süreçlerini arttıracak, uzun süreli ve tercih edilen çalışan olmaları konusunda fayda sağlayacak profesyonel teknikler paylaşılacak.


Ücretsiz eğitim


İlk eğitim “İşimi Nasıl Bulurum?” 22 Ağustos tarihinde, Kurumsal Davranış Adabı ve Öz İmaj Yönetimi eğitim de 28 Ağustos tarihinde KİGGEM binasında gerçekleşecek. Eğitim başvuruları kiggem.antalya.bel.tr internet adresi üzerinden veya 0(242) 2436075 numaralı telefondan yapılabilecek.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
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