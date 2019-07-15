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KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu’nun da Desteklediği Mikrokredi Umut Oldu

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hayata geçirilen ve Dr.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
KİGDER Başkanı Dr. Karaoğlu’nun da Desteklediği Mikrokredi Umut Oldu

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından hayata geçirilen ve Dr. Sema Karaoğlu’nun başkanlığını yürüttüğü Kadın İşbirliğini Geliştirme


Derneği (KİGDER)’in de kuruluşundan bu yana destek verdiği Mikrokredi sistemiyle, Şükran Gülce hem meslek, hem de iş sahibi oldu.


Türkiye’de hayata geçirilen Mikrokredi sistemiyle evlerinde oturmak zorunda kalan kadınlar adeta hayat buluyor. Kendi el becerilerini ortaya koyup ev ekonomisine katkı sunmak isteyen kadınlara sağlanan küçük ölçekteki sermaye, o kadınlara iş kapılarını aralıyor.


Mikrokredi sistemini, kurulduğu günden bu yana başkanlığını üstlendiği KİGDER ile destekleyen Dr. Sema Karaoğlu, bu krediyle kendi işini kuran Şükran Gülce’nin terzi atölyesini açmanın mutluluğuna ortak oldu.


Kadınların istihdama dönük projelere katkılarını esirgemeyeceklerini belirten Dr. Sema Karaoğlu, “Mikrokredi, KİGDER’in kuruluşundan beri destek olduğu bir sistem. 31 Mart seçimlerinde de yürüttüğüm Melikgazi Belediye Başkan adaylığı sürecimde de ev kadınlarına sürekli önerdiğim ve başkan seçilmem halinde de mikrokredili kadınların ürettiği el becerilerini satmalarını için bir Pazar kurmayı vaat etmiştim. Kadınların yalnızca evlerinde oturarak yaşamlarını sürdürmeleri bir kader değildir. Bu kadınlara dönük alanlar açıldığı takdirde kesinlikle bu durum kader olmanın dışına çıkacaktır. Bugün bu kredilerle işini kuran bir kardeşimizin daha işyeri açılışını yaptık. Nicelerine, hayırlı bol kazançlar dilerim. Mimsin’de terzi atölyesini kuran Şükran Gülce kardeşimizin mutluluğu hepimizi mutlu etti. Bütün ev kadınlarımız mikrokredi desteğiyle kesinlikle bir şeyler üretebilir ve ev ekonomisine katkı sunabilirler. Bu sistemin hayata geçmesini sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı TİSVA’ya ,Türkiye Grameen Mikrofinans Programı TGMP’ye, Kayseri şube yetkilisi Sevgi Öner Aslan’a, yardımcısı Erkan Dumrul’a, Başkanı Aziz Akgül’e ve ve kapılarını çaldığımızda bizi geri çevirmeyen Mikrokredi bağışçılarını sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Hepimizin emeği karşılığını buluyor" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:16
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