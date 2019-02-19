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Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait mayın bulundu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir gölde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın bulundu.

19 Şubat 2019 Salı 13:00
Kiev’de İkinci Dünya Savaşı’na ait mayın bulundu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir gölde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın bulundu.


Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Yakubovskava Caddesi kenarındaki bir gölde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma mayın bulundu. Kiev Toprak-Su Bakım ve Temizleme Fonu tarafından yapılan açıklamada, "Gölde yürütülen temizleme çalışmaları sırasında mayının fark edilmesi üzerine bölgeye hemen güvenlik ekipleri çağrıldı" ifadeleri yer aldı. Daha önce de Kiev’de, Perova Bulvarı’nda bir site binasının bahçesinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma başka bir mayın daha bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 13:00
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