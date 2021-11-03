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Korona Virüs Kiev'de aşı karşıtlarından protesto yürüyüşü
Korona Virüs

Kiev'de aşı karşıtlarından protesto yürüyüşü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de zorunlu aşılanma ve uygulanan pandemi tedbirlerine karşı şehir merkezinde protesto gerçekleştirdi. Göstericiler ülkenin parlamentosu Yüksek Rada ve bakanlar kurulu binası yakınlarındaki cadde de dahil olmak üzere bazı yollarda trafiği kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 15:55:00 -
Kiev'de aşı karşıtlarından protesto yürüyüşü

Kiev'de aşı karşıtları sabah saatlerinde bir araya gelerek hükümet binalarının bulunduğu bölgede protesto başlattı. Göstericiler zorunlu aşılama uygulanmaması için Rada ve hükümet binası yakınlarında toplandı. Trafiği kapatan protestocular ‘özgürlük’, ‘anayasa’, ‘ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin’, ‘virüs yok’ sloganları attı.

Göstericiler ve kentin diğer sakinleri arasında tartışmalar da yaşandı. Yoldan geçmek isteyenler eylemcilere bağırdı. Ancak olaylar saldırı boyutuna ulaşmadı.

'çocuklar yüzyüze eğitime dönsün'

Bu arada eylemcilerin talepleri arasında karantina tedbirlerinin kaldırılması, çocukların yüzyüze eğitime dönmesi de yer alıyor.
Ukrayna’da koronavirüse karşı aşılama 24 Şubat’ta Covishield aşısıyla başladı. Ülkede 13 Nisan’dan beri CoronaVac, 18 Nisan’dan beri AstraZeneca, 26 Nisan’dan beri CoronaVac, 26 Nisan’dan beri Comirnaty, 22 Temmuz’dan beri Moderna aşısı kullanılıyor. Ancak Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko ayrıca 15 Eylül’de Moderna aşısının bittiğini söylemişti.
Koronavirüsle ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle Ukrayna’da bakanlar kurulu koronavirüs nedeniyle uygulanan ‘uyarlanabilir’ karantinayı 31 Aralık’a kadar uzatmıştı. Bu karantina modelinde belirli bölgelerde kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca sarı, yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört tehlikeli salgın bölgesi belirlendi.

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