Kiev dans grubu Esas 67 Burda’da danslarını sergilediler
Ukrayna’nın Kiev kentinin modern dans grubu, Esas 67 Burda AVM’de 2 gün boyunca yapıkları danslarla ziyaretçilerin beğenisi topladılar.13 Haziran 2019 Perşembe 12:28
Ukrayna’nın Kiev kentinin modern dans grubu, Esas 67 Burda AVM’de 2 gün boyunca yapıkları danslarla ziyaretçilerin beğenisi topladılar.
Karaelmas Folklor Derneği’nin davetlisi olarak Zonguldak’a gelen Kiev kentinin modern dans grubu, 2 gün boyunca Esas 67 Burda AVM’nin giriş katında AVM’ye gelen ziyaretçilere danslarını sergiler.
Kiev modern dans grubu yaklaşık 1 saat boyunca AVM’ye gelen ziyaretçilere danslarını sergilediler.
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