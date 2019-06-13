Kiev dans grubu Esas 67 Burda’da danslarını sergilediler Ukrayna’nın Kiev kentinin modern dans grubu, Esas 67 Burda AVM’de 2 gün boyunca yapıkları danslarla ziyaretçilerin beğenisi topladılar.

Ukrayna’nın Kiev kentinin modern dans grubu, Esas 67 Burda AVM’de 2 gün boyunca yapıkları danslarla ziyaretçilerin beğenisi topladılar.

Karaelmas Folklor Derneği’nin davetlisi olarak Zonguldak’a gelen Kiev kentinin modern dans grubu, 2 gün boyunca Esas 67 Burda AVM’nin giriş katında AVM’ye gelen ziyaretçilere danslarını sergiler.

Kiev modern dans grubu yaklaşık 1 saat boyunca AVM’ye gelen ziyaretçilere danslarını sergilediler.

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