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KidZania’da kesintisiz eğlence dönemi başladı

Çocuklar Ülkesi KidZania yaz boyunca pazartesi günleri de dahil haftanın her günü açık olacak

28 Haziran 2019 Cuma 10:43
KidZania’da kesintisiz eğlence dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - KidZania, okulların kapanmasıyla tatil heyecanı yaşayan çocukları, yaz boyunca kesintisiz eğlenceye davet ediyor.

KidZania İstanbul açıklamasına göre, "Yaz Arkadaşım" konseptini hayata geçiren KidZania’da, ebeveynler, parka giriş yapmaları gerekmeden, 5-14 yaş arasındaki çocuklarını KidZitter’lara, yani "oyun abla ve abilerine" güvenle teslim edebiliyor.

Yaz dönemi boyunca KidZitter’lar ve Yaz Arkadaşları, sabah kahvaltı ile başlayan KidZania gününde, öğle yemeği ve beş çayıyla güzel bir gün geçirme şansı yakalıyor. Çocuklar farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarına eşlik eden KidZitter’lar sayesinde kendilerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

Ayrıca KidZania İstanbul, çocuklara kesintisiz eğlence sunarak yaz tatili boyunca pazartesi günleri de açık olacak.
Haftanın her gün 10.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet vererek eğlencenin yanı sıra 100’den fazla mesleği deneyimleyebilme imkanı sunan KidZania’da Yaz Arkadaşım konseptine katılım ücreti ise günlük 250 lira olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:43
  1. KidZania İstanbul

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