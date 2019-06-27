0553 313 94 23

KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği

Çocuklar Ülkesi KidZania, çocukları günlük hayatımızda kullandığımız atıkları geri dönüşümle yeniden keşfetmeye çağırıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:01
KidZania ve TURMEPA’dan çocuklar için iş birliği

Çocuklar Ülkesi KidZania, çocukları günlük hayatımızda kullandığımız atıkları geri dönüşümle yeniden keşfetmeye çağırıyor. TURMEPA iş birliği ile hayata geçirilen “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri dönüştürüyorum” projesi kapsamında çocuklar, Haziran ve Temmuz aylarında KidZania Üniversitesi’nde geri dönüşüm ve ileri dönüşüm hakkında merak ettikleri her şeyi öğrenebilecek.



Çocuklar Ülkesi KidZania, 25 yıldır denizleri ve su kaynaklarını korumak için çalışan DenizTemiz Derneği / TURMEPA ile yeni bir iş birliğine imza atarak çocuklara geri dönüşüm ve ileri dönüşümü anlatacak. Temmuz ayı sonuna kadar KidZania Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri dönüştürüyorum” projesi kapsamında çocuklar, yaşanabilir sağlıklı bir çevrenin ipuçlarını öğrenecek. Kullandığımız ürünlerin atıklarının fiziksel veya kimyasal işlemlerden geçirilip tekrar üretim sürecine dahil edilmesi ya da başka bir amaç için tekrar kullanılması hakkında bilgi sahibi olacak ve atık malzemelerden geri dönüştürülmüş ürünler tasarlayacak. Ayrıca çocuklar, proje kapsamında yenilenebilir enerji alanlarında tarım ürünleri yetiştirmeyi de öğrenecek.



TURMEPA iş birliğiyle iki ay boyunca KidZania Üniversitesi’nde devam edecek olan “Bireysel sorumluluklarımı yerine getiriyorum, geri dönüştürüyorum” projesiyle çocuklar, geri dönüşümün doğa ve temiz denizler için önemini öğrenirken, suda ve karada yaşayan organizmalar hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti hedeflerine kararlı adımlarla yürümektedir"
    1. Bakan Varank: "Türkiye Cumhuriyeti..
    2. Nevşehir Belediyesi yaz spor okulları..
    3. Ücretsiz Yaz Spor Kursları bin 475..
    4. Başsavcı Demircan’dan Başkan Sever’e..
    5. İl spor merkezleri tanıtılmaya devam..
    6. Bosna Hersek’le ticaret katlanacak
    7. Ordulu milli güreşçiler gururlandırdı
    8. Vali Şentürk mermercilerle bir araya..
    9. AB, İdlib'deki gelişmelerden endişeli
    10. "Japonya'da Türk Kültür Yılı" konulu..
    11. (Özel) Genç hafız dev dalgaların..
    12. Samsun'da araç kundaklama iddiası
    13. Fenerbahçe bombayı patlattı! 3 yıllık..
    14. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    15. Selde kaybolanları bulmak için o..
    16. 2 katlı metruk bina alevlere teslim..
    17. DEAŞ şüphelisi serbest
    18. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı..
    19. En dijital zirvede ucuz internet..
    20. CHP’li Adana Büyükşehir..
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Ekrem İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan açıklaması!
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu
    Laikçi yobazdan örtülüye alçak saldırı! "Özgür ülkede yaşıyorum" dedi, hakaretler savurdu