İSTANBUL (AA) - KidZania ve SosyalBen Vakfı iş birliğiyle “Daha iyi bir dünyaya hazırlanan” çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla gönüllülük kavramını pekiştirecek.

KidZania'dan yapılan açıklamaya göre, KidZania ve SosyalBen Vakfı çocuklara iyiliğin gücünü öğretiyor.

“Daha iyi bir dünyaya hazırlanan” çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla gönüllülük kavramını pekiştirecek. KidZania İstanbul Üst Yöneticisi (CEO) Ebru Timur ve SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Hakan Sabancı, Nurdan - İbrahim Büyükak, Esra Akkaya, Ruken Mızraklı, İbrahim Betil de katılarak destek verdi.

Çocukların 100’den fazla mesleği eğlenerek deneyimlediği KidZania’da çocuklar bu kez dayanışma bilincini ve yardım etmeyi öğreniyor. SosyalBen Gönüllüleri ile birlikte, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara, ulusal ve uluslararası düzeyde saha ve eğitim çalışmaları düzenleyen SosyalBen Vakfı’nın KidZania’da açtığı aktivite alanında çalışan çocuklar, “Gönüllülük Diploması”nın da sahibi oluyor. KidZania SosyalBen Sosyal Gönüllülük Aktivite Alanı’nda çocukların cömertlik, yardımlaşma, dayanışma, birliktelik, sorumluluk ve sabır değerleri pekişiyor.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana “KidZania her çocuğun hakkıdır” diyerek sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yüz binden fazla çocuğu ücretsiz ağırlayan KidZania İstanbul’un CEO’su Ebru Timur, "KidZania İstanbul olarak bugün açılan KidZania SosyalBen Sosyal Gönüllülük Aktivite Alanı yüreklerimizi ısıtıyor. Sosyal sorumluluk projelerine dahil olan çocuklarda empati duygusu gelişiyor. Çocuklar, aktivite alanlarında doktor ya da pilot olabilirken, enerji tasarrufu uzmanı, yazılım uzmanı ve oyun tasarımcısı gibi branşlarla ve finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik gibi kavramlarla da tanışıyor. KidZania, çocuklara özgüvenlerini destekleyen, eşitlikçi bir ortam sunuyor. Burada çocuklar, farklı sosyal çevrelerden gelen akranlarıyla birlikte dünyayı paylaşıyor. Her çocuk dilediği kişi olabileceğini görüyor. Aynı amaçlara sahip olduğumuz SosyalBen Vakfı ile bundan böyle şehrimizde çocuklar için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SosyalBen Vakfı Kurucusu Ece Çiftçi de KidZania’da olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün burada KidZania ile hayata geçirdiğimiz ‘SosyalBen Vakfı Gönüllülük Aktivite Alanı’ açılışını gerçekleştirmekten duyduğum memnuniyeti ve heyecanı ifade etmek isterim. SosyalBen Vakfı olarak, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş aralığında yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için 22 binden fazla çocuğun hayatına dokunduk. Yola çıktığımız günden beri dünya vatandaşlığı ilkesini benimsedik ve bu misyon doğrultusunda gelişmekte olan 12 ülkede 350 gönüllümüzle birlikte çalışmalarımızı uluslararası alana taşıyarak Türkiye’den dünyaya konuştuk.

Gönüllülük konusunun çocuklar ve gençler arasında da benimsenmesi adına çalışmalarımızı sürdürürken, KidZania’nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu aktivite alanı sayesinde çocuklar gönüllülüğü yakından öğrenecek ve deneyimleyecek. Gönüllü olmayı nesillere ne kadar erken yaşta öğretirsek, toplumsal faydayı bir o kadar sürdürülebilir kılacağımıza inanıyorum. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen KidZania ekibine, SosyalBen destekçileri ve gönüllülerimize de teşekkür ediyorum.”

SosyalBen destekçisi Hakan Sabancı da “SosyalBen’in bir parçası olarak burada bulunmak beni çok mutlu ediyor. KidZania ile de çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Ne kadar çocuğa dokunabiliyorlarsa o kadar iyi.” değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu İbrahim Büyükak ise “Çocuklara gönüllü olmayı çok küçük yaştan itibaren öğreten böyle bir yer açmak çok doğru, çok güzel bir fikir. Gönüllü olma meselesi tüm dünyada küçük yaştan itibaren aşılanıyor. Sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

SosyalBen Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Betil ise küçük yaş gruplarına sosyal sorumluluk bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaları önemsediğini belirterek, “Bu bilinç küçük yaştan itibaren kazandırıldığında ileride toplumun gelişmesine çok büyük yararı olacağı düşüncesindeyim. Birlikte çalışma, çevresini tanıma, toplumsal duyarlılık gibi bilinçlerle çocuklarımız bu dünyayı değiştirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.