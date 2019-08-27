KidZania, okul döneminde de çocukların yanında

İSTANBUL (AA) - KidZania, okul hayatına yeni başlayacak ve okula geri dönen öğrencilerin öğrenme süreçlerini deneyimlerle desteklemeye devam ediyor.



KidZania açıklamasına göre, bu yıl 5’inci yaşını kutlayan "çocuklar ülkesi" KidZania, yaz tatilini geride bırakan minik misafirlerini okul döneminde de yalnız bırakmıyor.

Gerçek dünyanın bir simülasyonu niteliğindeki KidZania’da çocuklar, geleceğe hazırlanıyor, bol bol eğlenme ve öğrenme olanağı buluyor. Hastaneden itfaiyeye, tiyatrodan arkeoloji müzesine kadar çeşitli aktivite alanlarının bulunduğu KidZania’da, çocukların motor becerileri, ekip ruhu, araştırma, hedef belirleme, sonuç odaklılık, analitik düşünme, iletişim, konsantrasyon, iş birliği gibi becerileri destekleniyor.



Açıklamaya göre, çocuklar, güncel müfredata uygun olarak hazırlanan aktivite içerikleriyle okullarda aldıkları eğitimleri pekiştirirken, Arkeoloji Müzesi’nde eski kültür ve uygarlıkları daha yakından tanıyor, Arçelik Teknoloji Merkezi’nde kodlamayı öğreniyor, deprem simülasyon merkezinde afet gönüllüsü olarak doğal afetler hakkında, elektrik merkezinde ise günümüzün güncel sorunları olan enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bilinçleniyorlar.

Katıldıkları aktivitelerle sorumluluk, saygı, yardımlaşma, uyum, öz güven, farkındalık, hoşgörü gibi değerlerin güçlendiği KidZania’da çocuklar ayrıca aktiviteler esnasında finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci konularını kavrarken 100’den fazla mesleği de deneyimleyebiliyor.