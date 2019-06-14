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KidZania çocuklarından Erzincan’daki arkadaşlarına karne hediyesi

KidZania çocukları, SosyalBen Vakfı aracılığı ile Erzincan’daki arkadaşları için karne hediyeleri hazırladı.

14 Haziran 2019 Cuma 15:12
KidZania çocuklarından Erzincan’daki arkadaşlarına karne hediyesi

KidZania çocukları, SosyalBen Vakfı aracılığı ile Erzincan’daki arkadaşları için karne hediyeleri hazırladı.



KidZania İstanbul’un 5’inci yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ağırlanan çocuklar, En iyi Arkadaşlar Günü için Türkiye’nin diğer ucundaki arkadaşlarına hediyeler hazırladı. Bileklik, kitap ayracı, boya kalemi ve defterleri özenle paketledi. Hediyeler, Erzincan Kökpınar ilk ve ortaokul öğrencisi olan 120 SosyalBen çocuğuna gönderildi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin son gününde hediyelerini alan çocukların karne sevinçleri ikiye katlandı.


KidZania’nın 5’inci yaşı etkinliklerinde SosyalBen Vakfı’nın kurucusu Ece Çiftçi ile çocuklar bir araya geldi. Gönüllülük üzerine verimli bir sohbetin ardından çocuklar, Erzincan’daki arkadaşlarına kuyumculuk aktivite alanında ’en iyi arkadaş’ bilekliği ve el sanatları atölyesinde KidZania’nın ‘paylaşmak’ ve ‘öğrenmek’ konusundaki hak savunucuları olan Chika ve Urbano karakterli kitap ayraçlarını hazırladı. Çocuklar daha sonra KidZania’da gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, şeflikten pilotluğa kadar pek çok mesleği eğlenerek deneyimledi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:12
  1. kitap
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