0553 313 94 23

KidZania çocuklara televizyonculuğu deneyimletecek

Çocuklar kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimleyecek

30 Kasım 2018 Cuma 13:48
KidZania çocuklara televizyonculuğu deneyimletecek

İSTANBUL (AA) - Çocuklara 100’den fazla mesleği deneyimleten ve çocuklar ülkesi olarak bilinen KidZania şimdi de çocuklara televizyonculuğu öğretecek.

Akkök Holding'in iştiraklerinden KidZania'dan yapılan açıklamaya göre, çocuklara 100’den fazla mesleği deneyimleten ve çocuklar ülkesi olarak bilinen KidZania şimdi de çocuklara televizyonculuğu öğretecek.

Dünyanın önde gelen bilim odaklı televizyonlarından Da Vinci ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilecek proje kapsamında kurulan televizyon stüdyosunda çocuklar kameraman, sesçi, yönetmen veya sunucu olarak televizyonculuk mesleğini deneyimleyecek.

Mesleğin tarihini ve inceliklerini öğrenecek çocuklar daha sonra Nikola Tesla’nın hayatını ve buluşlarını izledikten sonra Tesla’nın elektrikli arabasının yapımını programlaştırarak filme çekecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Da Vinci Televizyon Kanalı Üst Yöneticisi (CEO) Ferdinand Habsburg, "Sorumlu bir televizyon olarak en büyük mücadeleyi teknolojinin doğru kullanımı ve eğitimde veriyoruz." ifadelerini kullandı.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise "KidZania ile ortak paydada buluşan Da Vinci Televizyonu, ‘KidZania Da Vinci TV Stüdyosu’ ile çocuklara yeni ilgi alanları kazandırmanın yanı sıra yeteneklerini keşfetme fırsatı da sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:48
  1. Akkök Holding
  2. Kidzania

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kaybettiren BES fonları
    1. En fazla kaybettiren BES fonları
    2. En fazla kazandıran BES fonları
    3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan..
    4. -Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    5. Eker Süt Ürünleri lastik yönetimi için..
    6. Grip ve soğuk algınlığından korunmak..
    7. DÜZELTME - "Çin'de '2018 Türkiye..
    8. Ukrayna-Rusya krizinde kritik gelişme!
    9. Avro Bölgesi'nde enflasyon düştü
    10. Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor
    11. Almanya'da perakende satışlar ekimde..
    12. Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Avrupa'da işsizlik ekimde değişmedi
    15. Sürücüler dikkat yarın başlıyor!..
    16. Hindistan'da çiftçilerden protesto
    17. Yaşlılık aylığı ne kadar? Yaşlılık..
    18. AK Parti Esenyurt belediye başkan..
    19. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    20. Sanchez'den Manchester United'a kötü..
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    ABD'den Türkiye'ye küstah mesaj!
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    CHP-İYİ Parti ittifakında yeni gelişme! Kılıçdaroğlu o ismi geri çekti
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    İzmir için en çok adı geçen isimden açıklama! 'Aday olmayı hiç düşünmedim'
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor
    Şok olacaksınız! Bu sözleri söyleyen bir doktor

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    İsrail uçağı düşürüldü!
    İsrail uçağı düşürüldü!
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'
    Korkulan depremin ayak sesleri! 'Marmara'da ciddi bir gerilim yaşanıyor'