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Kidz Eurosport ve MTV kanallarının sahibi Fatih Oflaz kimdir?

Bünyesinde çocuk kanalı Kidz başta olmak üzere, Eurosport ve MTV kanallarının sahibi olan Fatih Oflaz cinsel istismar suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 16 tane tematik kanal bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Fatih Oflaz'ın hayatı!

19 Temmuz 2018 Perşembe 16:21
Kidz Eurosport ve MTV kanallarının sahibi Fatih Oflaz kimdir?

Eurosport ve MTV kanallarının sahibi olan Fatih Oflaz cinsel istismar suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 16 tane tematik kanal bünyesinde faaliyet gösteren şirketin sahibi Fatih Oflaz'ın hayatı!

Cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılması tüm Türkiye'de gündem oldu. Fatih Oflaz'ın kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya son dakika bir açıklama yaptı. Güvenkaya, 'Benim için öz kızının abime taciz davası açması bile korkunçtu ve üzüntümden Ocak ayında beyin kanaması geçirdim. Tüm dileğim ağabeyimin bu suçtan aklanması ve kızının böyle bir tacize uğramamış olması. Ama bu en ağır ve affedilmez suçu işlediyse ağabeyim ile tüm bağlarımı koparacağım' diye konuştu. Peki cinsel istismar suçlamalarının odağındaki isim Fatih Oflaz kimdir, nerelidir?

FATİH OFLAZ KİMDİR?

Aslen Yugoslavya göçmeni olan Fatih Oflaz günümüz itibariyle 16 adet tematik kanal şirketleri bünyesinde yer alan şirketin sahibidir. Aralarında SciTech Tv, On adet sinema kanalı, Eurosport Türkiye, Eurosport 2 Türkiye ve HD spor kanalları, çocuk kanalı Kidz ve BBC HD gibi kanallar bulunmaktadır.2016 senesinde dünyanın en fazla izlenmekte olan kadın kanalı Lifetime'un Türkiye versiyonunu   başrol oynamıştır.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 16:21
  1. fatih oflaz
  2. SciTech Tv
  3. On adet sinema kanalı
  4. Eurosport Türkiye
  5. Eurosport 2 Türkiye
  6. KidzMondo
  7. BBC HD

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