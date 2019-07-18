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"Kıdem tazminatının fona devredilmesi" plandan çıkarılsın önerisi

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş:- "11. Kalkınma Planı'ndan, kıdem tazminatının fona devredileceği hedefi, derhal çıkarılmalıdır. Kıdem tazminatından işçilerin yararlanma koşulları ise kolaylaştırılmalıdır"

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
"Kıdem tazminatının fona devredilmesi" plandan çıkarılsın önerisi

TBMM (AA) - CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 11. Kalkınma Planı'ndan, kıdem tazminatının fona devredileceği hedefinin çıkarılmasını, işçilerin bu tazminattan yararlanma koşullarının kolaylaştırılmasını istedi.

Demirtaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11. Kalkınma Planı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

11. Kalkınma Planı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yapılan ilk kalkınma planı olduğunu anımsatan Demirtaş, planın, tek adam rejiminin ruhuna uygun hazırlandığını savundu.

Ünal Demirtaş, planın, bu dönemin ruhuna uygun olarak bir anonim şirket mantığıyla hazırlandığını ileri sürerek, planda emeklilerin, esnafın, memurun, işçinin, emeklilikte yaşa takılanların yararına hiçbir hedefin olmadığını söyledi.

Planda toplumun dar gelirli kesimlerinin unutulduğunu, anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin olmadığını iddia eden Demirtaş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'yi bir yılda büyük bir ekonomik krize soktuğunu öne sürdü.

Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, gömleğin ilk düğmesidir ve bu ilk düğme yanlış iliklenmiştir. Bu sistem devam ettiği sürece Türkiye'nin, dar gelirlinin iki yakası bir araya gelmemektedir, gelmeyecektir. Bu sistemde 11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin tutma ihtimali yüzde sıfırdır." görüşünü savundu.

11. Kalkınma Planı'nda, "kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" denildiğini ifade eden Demirtaş, "Reform yapılacağı yani fona devredileceği hedefi, kalkınma planından derhal çıkarılmalıdır. Kıdem tazminatından işçilerin yararlanma koşullar ise kolaylaştırılmalıdır." diye konuştu.

Demirtaş, planda, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi ve asgari ücret konularında tek bir cümle dahi bulunmadığını aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
  1. Basın Toplantısı
  2. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş
  3. Onbirinci Kalkınma Planı
  4. TBMM

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