Kıdem tazminatı nasıl alınır? | Kıdem tazminatı vergi iadesini kimler, nereden alınır?

Kıdem tazminatı bir işçi için önemli haklarından biridir. Kıdem tazminatının iadesi konusunda önemli bir düzenleme yapıldı. Kıdem tazminatı kesintisinin iadesi için Verginin kesildiği tarihten sonra en geç 5 yıl içinde başvurulması gerekiyor. Peki Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı vergi iadesi nereden alınır? Kıdem tazminatı iadesi için nereye başvurulur? Kıdem tazminatı vergi iadesini kimler alacak?

Kıdem tazminatı vergi iadesi kararı Resmi Gazete’de geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kıdem tazminatı ile ilgili son dakika açıklamasında yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak. Daha önce yapılan açıklamada da kıdem tazminatının tavanının yükseltildiği belirtilmişti. Buna göre 2019'un ilk altı ayı için kıdem tazminatı tavanı 5.996,46 TL olarak uygulanacak.

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilişkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü. Ücretlilerden kesilen gelir vergisi oranı yüzde 15-35 arasında değişiyor. 14 bin 800 liraya kadar yıllık geliri olanlar yüzde 15 vergi öderken, bu miktar yılda 120 bin liradan fazla kazananlar için yüzde 35'i buluyor. İşçinin kıdemi ve ikale sözleşmesindeki miktar ve vergi dilimi yükseldikçe alınacak vergi iadesi de artacak.

Kıdem tazminatı vergi iadesi kimleri kapsıyor?

Yapılan değişiklikle birlikte kıdem tazminatından Gelir Vergisi kesilen işçiler mahkemeye gitmezse vergi kesintisini iade alabilecekler. Futbol kulüpleri ve organizasyonunda görevli tüzel kişiler de Katma Değer Vergisi'yle Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak. Düzenlemeden 27 Mart 2018'den önce işten anlaşarak ayrılanlar yararlanacak. İşten karşılıklı sözleşme ya da ikale sözleşmesi ile ayrılan vergi iadesine hak kazanacak. Son 5 yılda işinden anlaşmalı olarak ayrılanları kapsıyor. Yıllık tavanı aşmayan kıdemde vergi kesilmediği için iade olmayacak. 27 Mart 2018 tarihi milat kabul edilecek, beş yıllık zaman aşımı o tarihte başlamayacak. Vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor. Zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanacak. Daha önce hiç dava açmayıp bu yıl dilekçe verenler en fazla 2014'e kadar olan dönem için iade alabilir. 15 yıldır aynı işyerinde çalışıp Aralık 2017'de 200 bin lira tazminatla ayrılan işçi 24 bin lira alacak. 1 Ocak 2018'de işten 95 bin lira kıdemle ayrılan işçi yüzde 15'lik vergi diliminde bulunması nedeniyle yaklaşık 4 bin lira iade edilecek.