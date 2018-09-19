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Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatının tavanı yüzde 8.65 artarak, 5 bin 434 lira 42 kuruşa çıkartıldı. Temmuz aralık döneminde kıdem tazminatı alacaklar yeni rakam üzerinden hesaplama yapacaklar. Ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 TL idi. 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden ence sigortalı olanlar yararlanabiliyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:38
Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatının tavanı yüzde 8.65 artarak, 5 bin 434 lira 42 kuruşa çıkartıldı. Temmuz aralık döneminde kıdem tazminatı alacaklar yeni rakam üzerinden hesaplama yapacaklar. Ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 TL idi. 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim gün sayısını tamamlayan çalışanlar da kıdem tazminatı alabilirler. Ancak bu haktan sadece 8.9.1999 tarihinden ence sigortalı olanlar yararlanabiliyor.

Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı.

KIDEM TAZMİNATINDA ARTIŞ YÜZDE 8,65 OLDU

Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler. Temmuz-Ağustos ayında tazminatını alanlar eksiklerini tamamlayacak.

 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:38
  1. Kıdem tazminatı ne kadar?
  2. Kıdem tazminatı ne kadar?.

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