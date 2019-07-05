Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Çalışanlar temmuz-aralık arasında ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusunun cevabı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazandı. Temmuz ayına ilişin zam oranı Temmuz ayında %6.01'e ulaştı. Zamların yanında memurların aile yardımı da arttı. En düşük memur maaşı 3 bin 512 liradan 3 bin 723 liraya yükseldi. 1 Temmuz’dan itibaren işten ayrılanlara uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Memur maaş katsayısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Çalışanlar temmuz-aralık döneminde ne kadar kıdem tazminatı alabilecek? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak? Sorusu da araştırılıyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre bu rakam 01/07/2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 TL’dir.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçinin hak ettiği kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. Dolayısıyla, 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatına hak kazanır. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama yapılır. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil edilir. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar. Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır ancak kıdem tazminatı tavanını aşamaz. Kıdem tazminatı tavanı en yüksek dereceli devlet memuru olan Başbakanlık müsteşarının 1 yıllık emekli ikramiyesine göre belirlenir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre bu rakam 01/07/2019 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 TL’dir.