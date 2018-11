Kıdem tazminatı olan çalışanın bu hakkını alabilmesi için işveren tarafından işten çıkarılması gerekiyordu. Bir çalışan kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatını alamıyordu. Ancak yeni düzenleme ile tüm işçiler bir gün dahi olsa hakkını alıp işten ayrılabilecek. Peki Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı alma şartları Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama nasıl olacak? İşte kıdem tazminatı almada son durum.

Emekli ve asgari ücretliye Ocak 2019'da ne kadar zam yapılacak?

AK Parti hükümeti iktidarı boyunca vatandaşa umut oldu. Çalışan anneye kreş yardımından tutun da emekliye ikramiyeye kadar bir çok hizmet sayesinde vatandaşlara maddi destekler sağlandı. Şimdi sıra ise milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatında. "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda dikkat çeken detaylardan biri de kıdem tazminatı reformu. Programa göre, tüm işçilerin erişebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir reform geliyor. Kıdem tazminatına ilişkin üzerinde çalışılan yeni formüller: 1 gün bile çalışan tazminat alacak. Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak. İşveren her ay bir ödeme yapacak. Her çalışan kendi hesabını görebilecek. İş değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek. İşveren-işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak.

1 gün çalışana bile kıdem tazminatı geliyor

Yeni sistemle her çalışan kıdem tazminatı alacak. 1 gün çalışanın da istifa edenin de tazminat hakkı olacak. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı kaydedildi. Yeni sistemin şöyle işlemesi bekleniyor: Her işçi adına bir hesap açılacak, işveren her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatıracak. Biriken para yatırım araçlarında değerlendirilecek. Sistem şeffaf olacak. Çalışan birikimini takip edebilecek. İş yeri değiştirenin tazminat hesabı taşınacak, kayıp olmayacak. Biriken para belli bir süre çekilemeyecek. Bazı hallerde erken çekme olacak. Her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi sürecek.

Enflasyon farkı ilave edilecek

Programda kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının, 2019 yılının Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019'un Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesi planlanıyor.