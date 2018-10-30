Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı şartları

Yıllarca emek verip çalıştıkları işlerinden ayrılan vatandaşlar emeklerinin karşılığı olan kıdem tazminatını almayı istemekte. Kıdem tazminatını almak için çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması gerekiyordu. Ancak yeni düzenleme ile her çalışana kıdem tazminatı yolu açılacak. Peki kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı düzenlemesi ne zaman? İşte kıdem tazminatında son durum…

AK Parti hükümeti iktidarı boyunca vatandaşa umut oldu. Çalışan anneye kreş yardımından tutun da emekliye ikramiyeye kadar bir çok hizmet sayesinde vatandaşlara maddi destekler sağlandı. Şimdi sıra ise milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kıdem tazminatında. "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda dikkat çeken detaylardan biri de kıdem tazminatı reformu. Programa göre, tüm işçilerin erişebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir reform geliyor.

1 gün çalışana bile kıdem tazminatı geliyor

Yeni sistemle her çalışan kıdem tazminatı alacak. 1 gün çalışanın da istifa edenin de tazminat hakkı olacak. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı kaydedildi. Yeni sistemin şöyle işlemesi bekleniyor: Her işçi adına bir hesap açılacak, işveren her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatıracak. Biriken para yatırım araçlarında değerlendirilecek. Sistem şeffaf olacak. Çalışan birikimini takip edebilecek. İş yeri değiştirenin tazminat hesabı taşınacak, kayıp olmayacak. Biriken para belli bir süre çekilemeyecek. Bazı hallerde erken çekme olacak. Her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi sürecek.

Enflasyon farkı ilave edilecek

Programda kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memur maaşları ve memur emekli aylıklarının, 2019 yılının Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019'un Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesi planlanıyor.