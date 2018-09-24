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Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.Peki işçinin çalışma yılı ve kıdem tazminatı tavan fiyatı ile belirlenen kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı brüt mü net mi nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor? Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmayı sürdürüyor. Emekli çalışanların kıdem tazminatı ve emekli aylığı konuları ise en çok merak edilenler arasında. İşte tüm detaylar...

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:07
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı, Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen paradır.  Peki işçinin çalışma yılı ve kıdem tazminatı tavan fiyatı ile belirlenen kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı brüt mü net mi nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor? Emekli aylığı almaya hak kazananların önemli bir bölümü çalışmayı sürdürüyor. Emekli çalışanların kıdem tazminatı ve emekli aylığı konuları ise en çok merak edilenler arasında. İşte tüm detaylar...

Kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı brüt üzerinden hasaplanır. İşveren, çalışana, her bir yıl için 30 günlük, yani bir aylık, giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Giydirilmiş ücret demek; aylık brüt maaş, ikramiye, prim, yol yardımı, yakacak yardımı gibi ödemeleri içerir ve tazminat hesaplamasında bu ödemelerin tamamı hesaba katılır. Toplam kıdem tazminatı çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, işyerinde çalışılan yılla çarpılması ile hesaplanır.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:07
  1. Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor?

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