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Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu kapsamında işçiye ödemekle yükümlü olduğu paradır. Kendi isteğiyle işi bırakan veya işten ayrılan bir işçi söz konusu kıdem tazminatını alamaz. Peki Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor?

24 Eylül 2018 Pazartesi 12:18
Kıdem tazminatı almak için kaç yıl gerekiyor?

Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak. Emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurup emekli olanlar da tazminat alabiliyor. Sözleşmenin feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödeme yapılır. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Altını bir kere daha çizeyim, kendi isteği ile istifa edenler tazminata hak kazanamıyor.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 12:18
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