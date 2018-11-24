Kick boksta 22 madalya





ANKARA (AA) - Milli sporcular, Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 22 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde organize edilen şampiyonada milliler, 2 altın, 5 gümüş ve 15 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, tüm sporcularının devleti, milleti ve bayrağı için elinden geleni yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Bakan Yardımcımız Sayın Sinan Aksu'ya, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, Gençlik ve Spor Bakanlığına, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum."

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Altın madalya: Recep Men (74 kilo light contact), Beyza Fatma Özçakar (70 kilo full contact)

Gümüş madalya: Musa Sevil (57 kilo point fighting), Hüseyin Semerci (79 kilo point fighting), Sedat Demir (51 kilo full contact), Onur Çelik (81 kilo full contact), Hasan Mert Kızıl (91 kilo full contact)

Bronz madalya: Enes Karakuş (+94 kilo point fighting), Mustafa Ayten (89 kilo point fighting), Selvican Çakmak (55 kilo point fighting), Mehmet Fırat (57 kilo light contact), Mehmet Güler (+94 kilo light contact), Mehmet Mıstık (89 kilo light contact), Murat Erdem (94 kilo light contact), Nurettin Diler (63 kilo light contact), Şükran Tebaa Büyükdemir (55 kilo light contact), Dilber Dönmez (+70 kilo full contact), Ekrem Ahmet Aksan (86 kilo full contact), Emine Arslan (52 kilo full contact), Hasan Zilan (54 kilo full contact), Remziye Yenikan (48 kilo full contact), Samet Açınmak (57 kilo full contact).