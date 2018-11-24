THY- Banjul
0553 313 94 23

Kick boksta 22 madalya

- Milli sporcular, WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 2 altın, 5 gümüş ve 15 bronz madalya kazandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:50
Kick boksta 22 madalya


ANKARA (AA) - Milli sporcular, Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 22 madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Maribor kentinde organize edilen şampiyonada milliler, 2 altın, 5 gümüş ve 15 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, tüm sporcularının devleti, milleti ve bayrağı için elinden geleni yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Bakan Yardımcımız Sayın Sinan Aksu'ya, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, Gençlik ve Spor Bakanlığına, bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve yüce milletimize teşekkür ediyorum."

Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Altın madalya: Recep Men (74 kilo light contact), Beyza Fatma Özçakar (70 kilo full contact)

Gümüş madalya: Musa Sevil (57 kilo point fighting), Hüseyin Semerci (79 kilo point fighting), Sedat Demir (51 kilo full contact), Onur Çelik (81 kilo full contact), Hasan Mert Kızıl (91 kilo full contact)

Bronz madalya: Enes Karakuş (+94 kilo point fighting), Mustafa Ayten (89 kilo point fighting), Selvican Çakmak (55 kilo point fighting), Mehmet Fırat (57 kilo light contact), Mehmet Güler (+94 kilo light contact), Mehmet Mıstık (89 kilo light contact), Murat Erdem (94 kilo light contact), Nurettin Diler (63 kilo light contact), Şükran Tebaa Büyükdemir (55 kilo light contact), Dilber Dönmez (+70 kilo full contact), Ekrem Ahmet Aksan (86 kilo full contact), Emine Arslan (52 kilo full contact), Hasan Zilan (54 kilo full contact), Remziye Yenikan (48 kilo full contact), Samet Açınmak (57 kilo full contact).

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 14:50
  1. Dünya Kick Boks Şampiyonası
  2. Kick Boks
  3. madalya
  4. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı
  5. WAKO

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Bayburt belediye başkan adayı kim oldu?
    1. AK Parti Bayburt belediye başkan adayı..
    2. AK Parti Batman belediye başkan adayı..
    3. Erdoğan, AK Parti'nin Ardahan'da Yunus..
    4. Cafer Özdemir kimdir?
    5. MEB'in genel müdür atadığı Burcu..
    6. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    7. Gelincik hikayesi
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel..
    9. Minibüs direğe çarptı:2 kişi araçta..
    10. Şener, Kılıçdaroğlu’na Abdullah Gül’ün..
    11. Adıyaman AK Parti belediye başkan..
    12. Süleyman Kılıç kimdir?
    13. Süleyman Kılıç kimdir?
    14. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel..
    15. Irak'ta Türkmen üsteğmene suikast
    16. Anadolu kadın giyim kuşamı
    17. Eşinden boşandı, şehir turu atarak..
    18. Ünlü ilahiyatçı, Erdoğan'a seslendi!..
    19. "Türkiye hayati önem taşıyan yüzlerce..
    20. Erdoğan: "Kibir, büyüklük taslama,..
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Melih Gökçek'in yorumu sosyal medyayı yıktı geçti
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!