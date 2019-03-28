Kick Boks Turnuvası’nda kıran kırana rekabet Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Mücadele Sporları Derneği ile ortaklaşa düzenlediği, Kick Boks Turnuvası Halkalı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Mücadele Sporları Derneği ile ortaklaşa düzenlediği, Kick Boks Turnuvası Halkalı Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.



Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuva büyük heyecana sahne oldu.Turnuvayı Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, Türkiye Kick Boks Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Küçükçekmece Amatör ve Profesyonel Spor Kulüpleri Destekleme Derneği Başkanı Şafak Biçer ve çok sayıda sporsever birlikte izledi. İki gün süren turnuvaya 58 sıklette 400 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen müsabakalar neticesinde başarı elde eden sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

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