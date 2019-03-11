Kiçir “Yılın Örnek Köyü” ödülünü aldı Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü, Uluslar arası Kafkas Derneği (UKD-Internatıonal Caucasıan Assocıatıon )tarafından yılın örnek köyü seçilerek ödüllendirildi.

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki, bin 70 rakımlı Kiçir köyü, Uluslar arası Kafkas Derneği (UKD-Internatıonal Caucasıan Assocıatıon ) tarafından yılın örnek köyü seçilerek ödüllendirildi. Kiçir köyünün son üç yılda yatırım birincisi olduğunu belirten Muhtar Rauf Buhan “Muhteşem doğasıyla, Kafkas geleneklerini yaşatan köyümüz, Uluslararası Kafkas Derneği (UKD - Internatıonal Caucasıan Assocıatıon ) tarafından yılın örnek köyü olarak seçildi. Uluslararası Kafkas Derneği Başkanı Oğuz Berk tarafından takdim edilen ödülü, Kiçir Hable adına aldım. Bu anlamlı ödüle Kiçir köyünü layık gören organizasyon komitesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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