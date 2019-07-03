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Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni adresi

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ’ın eteklerindeki Kiçir Göleti, tarım alanlarının genişlemesine ve tarımsal ekonominin gelişmesine önemli katkı sağlarken, amatör balıkçıların da yeni adresi oldu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni adresi

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ’ın eteklerindeki Kiçir Göleti, tarım alanlarının genişlemesine ve tarımsal ekonominin gelişmesine önemli katkı sağlarken, amatör balıkçıların da yeni adresi oldu.


Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, “Kiçir Göleti, Akdağ’ın bin 200 rakımlı bir yerinde yapılarak geçen yıl hizmete girdi. Göletimiz 30 hektarlık alanda yaklaşık 2 milyon metreküp sulama kapasitesine sahip olup, 5 bin dekarlık alanı sulamaktadır. 56 adet hidrantla köyümüzün tamamı sulamaya açılmış durumdadır. Köyümüz halkı, 2018 yılından önce orman işleri ile geçimini sağlıyordu, 2018 verilerine göre, vatandaşlarımız 977 dekarlık alanda buğday üretimi yapmakta iken, bu gün bin 300 dekarlık bir alanda bitki üretimi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle 400 dekarlık fiğ, kornişon turşuluk salatalık, 400 dekar yonca olmak üzere 2 bin 100 dekarlık alanda tarım çalışması yapılmaktadır. Göletimizdeki suyun taşınması için 18 bin metre kapalı sistem sulama kanalı yapıldı” dedi.


Muhtar Buhan, tarımsal çalışmaların yanı sıra, gölet ve çevresindeki ormanlık alanda turizme yönelik projelerin hazırlandığını belirtti. Buhan, “Göletimizle ilgili diğer projeler kapsamında, uzman kişilerle yapmış olduğumuz görüşmelerle, doğa kamp merkezi haline getirmeyi düşündük. Bu konuda Bakanlık düzeyindeki araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede öğrencilerimize, trekking, doğa sporları, tırmanma, kano, kürek yarışları gibi alanlardaki proje çalışmalarımız ve yetkililerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca yamaç paraşütü ile ilgili olarak, yamaç paraşütü kulübü başkanı Celal Akbulut’un önderliğinde çalışma başlattık. İnşallah Kiçir’deki bu alanı, yalnız Türkiye’den değil dünyanın her yerinden sporcuların gelebileceği bir cazibe merkezi haline getirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.


Amatör olta balıkçısı Şevket Yüksel, “2019 olta balıkçılı sezonun Simav’ın Kiçir göletinde açtık. Balık popülasyonu çok iyi, tüm vatandaşlarımızı Kiçir köyüne bekliyoruz. Kiçir köyüne gelen misafirlerimizden ricamız, çevreyi temiz tutmaları, orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları ve limit altı balıkları mutlaka geriye gölete bırakmaları. Tüm balıkçı arkadaşlara 2019 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.


Amatör olta balıkçısı Cemal İncekulak, “Simav’ın Akdağ yaylasının eteklerinde Kiçir Göleti’nde balık sezonunu açtık. Yakaladığımız balıkların fotoğraf ve görüntülerini aldıktan sonra tekrar göle geri bırakıyoruz. Limit altı küçük balıkları da suya iade ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Amatör olta balıkçısı Hasan Sarpaşan da, “Kiçir Göleti doğa harikası, mükemmel bir yer. Balık sezonun burada açtık. Burası çok güzel ve oksijen deposu olan doğal bir bir güzellik. Tüm balıkçılarımızı ve doğaseverlerimizi Kiçir Göleti’ne bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:00
  1. doğa
  2. fotoğraf

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