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Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya yol açıyordu

Bartın’da tüp kaçağını kibritle kontrol eden yaşlı adam faciaya neden oluyordu.

14 Haziran 2019 Cuma 17:08
Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya yol açıyordu

Bartın’da tüp kaçağını kibritle kontrol eden yaşlı adam faciaya neden oluyordu.


Edinilen bilgilere göre, Bartın merkeze bağlı Mekeçler köyünde yaşayan 70 yaşındaki Ali Özbay evinde kullandığı tüpün gaz kaçırdığından şüphelendi. Tüpü evin salonuna getiren Özbay, kaçak olup olmadığını kibriti ateşleyerek kontrol etmek istedi. Özbay’ın kibriti ateşlemesiyle beraber tüp alev aldı. Büyük panik yaşayan Özbay ve ailesi alev alan tüpü güçlükle bahçeye çıkardı. Bu sırada Özbay’ın vücudunda yanıklar oluştu.


Tüpün alev aldığı sırada itfaiye ekiplerine haber verilirken, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye erleri evde gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:08
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