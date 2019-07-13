0553 313 94 23

Kibritle oynayan çocuk evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kibritle oynarken yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:24
Kibritle oynayan çocuk evi küle çeviriyordu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kibritle oynarken yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi 619 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tülin Y.’ye ait apartmanın giriş katında bulunan evde yangın çıktı. Apartmandan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yetine elen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen Tülin Y. Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde yangının Tülin Y.’nin 6 yaşındaki torununun kibritle oynarken yatağı tutuşturması sonucunda çıktığını tespit etti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 19:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri iş makinesi sevkiyatı devam ediyor
    1. Suriye sınırına askeri iş makinesi..
    2. Nakil bekliyordu, minik bedeniyle 5..
    3. Van’da seyyar satıcı ile zabıta..
    4. Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    5. Siverek’te hortum
    6. Başkan Yavaş’tan 15 Temmuz mesajı
    7. Kars'ta teknik takibe alınan cezaevi..
    8. Ülke şokta! Sel ve toprak kaymaları 30..
    9. Şehitleri anmadı... Gökhan Özoğuz 15..
    10. Kibritle oynayan çocuk evi küle..
    11. Batman'da çocukların kavgasına..
    12. Tahran’da silahlı saldırı: 1 ölü
    13. Saman yüklü kamyon alev alev yandı
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin..
    15. Diyarbakır’da baba ve oğluna silahlı..
    16. Köprüde iki araç kafa kafaya çarpıştı:..
    17. Kepçe operatörü, su kapağı açma..
    18. 10 yıl hapis cezası bulunan cezaevi..
    19. Aksaray’da otomobil şarampole..
    20. Hollanda'da "15 Temmuz Ahde Vefa ve..
    21. Başkan Mescier’den ‘15 Temmuz..
    22. Yusuf Kaplan sosyal medyadan patladı:..
    23. Kibritle oynayan 6 yaşındaki çocuk..
    24. Çocuklar tarihi kentte çevre temizliği..
    25. "Onlar ne derlerse desinler S-400..
    26. Bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu,..
    27. Tarlasına giderken kazada öldü
    28. Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi..
    29. Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5..
    30. Para Halter Dünya Şampiyonası
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da