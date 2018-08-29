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Kıbrıs'taki İngiliz üssünde İdlib trafiği

Amerika'nın Suriye'nin İdlib kentine yönelik olası operasyonu konuşulurken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üslerinde askeri hareketlilik arttı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00
Kıbrıs'taki İngiliz üssünde İdlib trafiği

Suriye'ye yönelik daha önceki operasyonlarda hava harekâtı için kullanılan Ağrotur üssünden kalkan uçaklar Ortadoğu'ya uçuşlar yapmaya başladı.

Ağrotur'dan kalkan savaş uçaklarının, güvenli uçuş için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı kulesi ile de iletişime geçtiği öğrenildi. Günde 14 uçağın İdlib'in de dahil olduğu bölgede uçuşlar yaptığı belirtildi. Bir A330 tanker uçağın da eşlik ettiği Tornado ve Eurofighter Typhoon savaş uçakları, bölgede 4-5 saat uçuş yaptıktan sonra Ağrotur'a dönüyor. Uçuşlar zaman zaman gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz Ağrotur üssünde; 8 Eurofighter Typhoon, 8 Tornado, 1 C130 ve 1 A330 Voyager bulunuyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 14:00
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  3. idlib
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