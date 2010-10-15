Kıbrıs’ta Yeşilırmak kapısı açıldı

Kapının açılışı, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas tarafından yapıldı. KKTC ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında geçişleri sağlayan 7. sınır kapısı olan Yeşilırmak Kapısı’nın açılışına, AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, ABD Güney Kıbrıs Büyükelçisi Frank Urbancic, BM Kalkınma Programı Avrupa Bölge Bürosu Başkan Yardımcısı Haoliang Xu da katıldı. Tören, Yeşilırmak Kapısı ile Aşağı Pirgo arasında kalan BM kontrolündeki bir noktada yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, yaptığı konuşmada, geçiş noktasının açılışının, çaba gösterildiğinde ve karşı tarafın da hassasiyetleri dikkate alındığında bir şeylerin başarılabileceğini göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu söyledi. AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Füle de sınır kapsının açılasını “cesaret verici bir gelişme” olarak niteleyerek, “Ancak Avrupa projesi, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan tamamlanmış olmayacak” dedi. Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek, sınır kapısı ve yaklaşık 6 kilometrelik yolun açılışı yapıldı. Yeşilırmak Kapısı’nın açılmasıyla ilgili anlaşma yaklaşık 16 ay önce imzalanmıştı. BM’nin basın bildirisine göre, Yeşilırmak Kapısı’nın açılışı liderlerin (Hristofyas-Mehmet Ali Talat) gündemine ilk olarak 21 Mart 2008’de gelmişti.