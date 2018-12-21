"Kıbrıs'ta tarafların, neyi müzakere edeceğini konusunda anlaşmaları gerekir"

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs sorununda sonuç alıcı bir müzakere olabilmesi için tarafların öncelikle neyi müzakere edecekleri konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı, Halkın Partisi (HP) Genel Merkezi'nde kabul etti.

Bakan Özersay, yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Spehar ile oldukça faydalı bir görüşme yaptıklarını belirtti.

HP olarak her iki toplumun farklı kesimleriyle farklı düzeylerde iyi diyalog içinde olmak gerektiğine inandıklarını kaydeden Özersay, BM’nin, eskisine göre daha yoğun bir şekilde siyasi partilerle bir diyalog içinde olmasının önemine işaret etti.

Özersay, "Kıbrıs sorununda sonuç alıcı bir müzakere olabilmesi için tarafların öncelikle neyi müzakere edecekleri konusunda anlaşması gerekir. Yani her iki taraf da aynı cümleyi söyleyip, bundan farklı bir şey anlıyorsa başlayacak müzakere süreci bizi, 50 yıldır devam eden müzakere sürecinde ne sonuç ortaya çıktıysa ondan farklı bir sonuca götürmeyecektir." dedi.

Kıbrıs'taki sürecin, bölge ve dünyadaki gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Özersay, "Bu nedenle garantörlerin de dahil olduğu, uluslararası bir sorun olduğu için Kıbrıs meselesindeki gelişmeler, Brexit sürecinden, Avrupa Parlamentosu’nun gelecek yıl yapılacak seçimlerinden, Türkiye’de gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerden tamamen bağımsız şekilde düşünülemez. Dolayısıyla bu ve benzeri gelişmeler önümüzdeki dönemde Kıbrıs'ta ne olacağını etkileyecek gelişmelerdir." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs eski Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

