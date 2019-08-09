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Kuzey Kıbrıs'ta önemli görüşme! Akıncı ve Anastasiadis bir araya geldi.

Doğu Akdeniz'de gerilim giderek yükselirken Kıbrıs'ta önemli bir görüşme gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:55
Kuzey Kıbrıs'ta önemli görüşme! Akıncı ve Anastasiadis bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis görüşmesi saat 09.30 sıralarında başladı.

Basına kapılı yapılan gayrı resmi görüşme, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:55
  1. Mustafa Akıncı
  2. Nikos Anastasiadis
  3. Elizabeth Spehar

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