0553 313 94 23

Kıbrıs'ta mobil hatlar adanın her iki kesiminde kullanılabilecek

İlk cep telefonu görüşmesi, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında yapıldı

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
Kıbrıs'ta mobil hatlar adanın her iki kesiminde kullanılabilecek

ANKARA (AA) - Kıbrıs'ta mobil hatların bundan böyle adanın her iki kesiminde kullanılabileceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in vardığı uzlaşıyla mobil hatlar adanın her iki kesiminde kullanılmaya başlandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, mobil hatların Kıbrıs'ın her iki tarafında kullanılabilmesiyle ilgili kararın, bugün iki liderin saat 12.45'te yaptığı telefon görüşmesiyle uygulamaya geçtiği bildirildi.

Uygulamayı başlatan ilk görüşme, Kıbrıs Rum operatörüne bağlı cep telefonunun Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Kıbrıs Türk operatörüne bağlı cep telefonunu da Rum Lider Anastasiadis'in kullanmasıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta yıllardır mobil hatların adanın diğer kesimine geçildiğinde kullanılamaz hale geldiğini hatırlatarak, bunun her iki toplum için yarattığı sıkıntıların ortadan kalkması amacıyla yürütülen çalışmalara destek ve katkı veren tüm kurum, kuruluş ve bireyleri kutladı.

Akıncı, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu konu son derece önemli bir hizmettir. Kıbrıs'ın her iki tarafına seyahat eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar evleriyle her türlü iletişimi kaybetmekteydiler. Düşünün ki, dünyanın neresinde olursa olsun, en ücra köşeye bile gidilse iletişimin kopmadığı bir zaman, aynı ada toprağında sınırın bir tarafından diğer tarafına geçildiğinde bu iletişim imkanı yok olmaktaydı. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktu. İsviçre'de bir iletişim merkezi aracılığıyla da olsa, bu bağlantının kurulmuş olması son derece sevindiricidir. Umarım gelecekte böylesi aracı kurumlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan iletişimin kurulabildiği günlere de ulaşabilelim. Bu konu uzun zaman aldı, belki güç oldu ama sonunda iyi oldu. Tüm Kıbrıs'ta yaşayanlara hayırlı olmasını dilerim. Bu başarılı sonuçtan esinlenerek daha başka alanlarda da her iki topluma yararlı olacak çözümleri geliştirebilmeyi temenni ederim. Kuşkusuz ana hedef, Kıbrıs'ta her iki tarafın da kabul edebileceği, siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşanabilecek ortak bir çözüm hedefine ulaşmak olmalıdır. Bu tür olumlu gelişmelerin aradaki güvenin artmasına da yardımcı olacağı kuşkusuzdur."

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada da mobil hatların adanın her yerinde kullanılabilmesine imkan sağlayacak uygulamanın hayata geçtiği duyurusunun liderler tarafından yapıldığına işaret edilerek, güven artırıcı bu adımın, iki taraf arasında diyalog, güven ve iş birliğine katkı hedefiyle hayata geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, en kısa zamanda bir araya gelerek Kıbrıslıların günlük yaşamını daha da kolaylaştıracak yeni güven artırıcı önlemler üzerinde görüşme olasılığını değerlendirdikleri belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:46
  1. Mustafa Akıncı
  2. Nikos Anastasiadis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selendili gençlere davullu çağrı
    1. Selendili gençlere davullu çağrı
    2. Facebook’ta birisini arkadaşlarım..
    3. “Bisikletle Yüz Yıllık Macera”da..
    4. Otomobilçarptı, metrelerce havaya..
    5. TFF'de kurullar belirlendi
    6. Tiyatrolar 13’üncü kez buluştu
    7. Adana'da adliye önündeki bıçaklı kavga
    8. Kocaeli'de NATO petrol boru hattından..
    9. Alanya’da bir kişi ölü bulundu
    10. Kargaların kavgası 15 dekarlık tarlayı..
    11. İnegöl’ün gelecek 5 yılı planlanıyor
    12. İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail..
    13. Yemen ordusunda yeni düzenlemeye..
    14. Sami Khedira kimdir? Sami Khedira..
    15. Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48..
    16. Rus turistler yaralı
    17. Konya’da kamyonetle otomobil çarpıştı:..
    18. Patlayan trafo alev aldı
    19. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    20. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    21. Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin..
    22. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    23. Döviz kurları
    24. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    25. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    26. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    27. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    28. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    29. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    30. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap